На протяжении многих лет бывшему лидеру удавалось удерживать страну от последнего шага на пути к созданию ядерного оружия.

Два десятилетия Иран не заявлял о планах разработать ядерное оружие. Верховный аятолла Али Хаменеи даже издал прямой запрет (фетву) на его создание, хотя страна и добывала высокообогащенный уран. Однако, пишет CNN, ликвидация Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля может открыть путь для самых решительных фракций режима к переосмыслению решения. Публичная дискуссия в Иране уже идет в этом направлении.

"Ядерная фетва мертва, – прокомментировала смерть Хаменеи Трита Парси из Института ответственного государственного управления Куинси. – Мнение элиты, а также общественное мнение по этому вопросу резко изменились".

Издание пишет, что бывший верховный лидер много лет сопротивлялся внутреннему давлению по поводу разрешения на создание ядерного оружия. Столкнувшись с эскалацией, он продолжал придерживаться доктрины, которую эксперты называют "стратегическим терпением". Он позволил Ирану постепенно продвигать свою программу по обогащению урана, приближая материал к оружейному уровню, не пересекая порог фактической разработки бомбы.

"Призывы к разработке ядерной бомбы усилились после беспрецедентной военной операции Израиля против Ирана в прошлом году, в результате которой погибло несколько военных и ядерных лидеров страны. И призывы снова усилились после приказа Трампа нанести удар по трем важнейшим ядерным объектам Ирана", – добавили авторы.

Еще до этих ударов Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана предупреждал, что Тегеран готов изменить свою ядерную позицию. Иран еще публично не отменил свою доктрину. Однако он обладает более чем 400 килограммами высокообогащенного урана. Этого было бы достаточно для производства нескольких единиц ядерного оружия, если сын Хаменеи и новый верховный лидер Ирана, Моджтаба, отменит фетву своего отца.

Оставшееся руководство Ирана также сталкивается с растущими внутренними призывами к изменению ядерной политики. Это давление усиливается, поскольку КСИР консолидирует власть и переназначает отставных командиров-комендантов жесткой линии, чтобы они возглавили более молодое, более мстительное поколение боевиков.

"Похоже, что сторонники жесткой линии в Иране и Корпус стражей исламской революции теперь чувствуют, что есть возможность изменить давнюю ядерную доктрину", – сказал Сина Азоди, автор книги "Иран и бомба: Соединенные Штаты, Иран и ядерный вопрос".

Распространение ядерного оружия в регионе

Создание ядерного оружия зависит от отмены фетвы, доступа к высокообогащенному урану и возможности создать функционирующую бомбу. Азоди предположил, что иранский режим имеет доступ к своим запасам высокообогащенного урана, он может решить создать простое ядерное устройство, а не сложное ракетное оружие.

"Эта более простая и менее сложная конструкция все еще могла бы вызвать настоящий ядерный взрыв, сопоставимый по разрушительной силе с ранними образцами оружия. Но она была бы менее эффективной и гораздо менее полезной с военной точки зрения", – добавили авторы.

Его главная ценность была бы политической: продемонстрировать ядерный потенциал и обеспечить определенный уровень сдерживания, говорят эксперты. Но потенциальное создание примитивного устройства, известного в разговорной речи как "грязная бомба", или же строительство более совершенной ядерной бомбы, не гарантируют сдерживания.

Азоди пояснил, что политика сдерживания Ирана на протяжении десятилетий была в основном сосредоточена на Ираке, Израиле и недавно Саудовской Аравии. И, если бы Иран продвигался вперед со своим собственным оружием, Эр-Рияд, вероятно, стал бы следующим региональным кандидатом, решившим создать бомбу.

Де-факто лидер Саудовской Аравии даже четко высказался об этом восемь лет назад. Еще в 2018 году наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман четко заявил: "Без сомнения, если бы Иран разработал ядерную бомбу, мы бы как можно скорее последовали его примеру".

Развитие войны в Иране – последние новости

Как писал УНИАН, война с Ираном перешла в новую фазу, которая характеризуется меньшей интенсивностью воздушных ударов с обеих сторон из-за исчерпания банка первоочередных целей со стороны Израиля и США и уничтожения большей части ударного потенциала Ирана.

При этом разведка США с уверенностью фиксирует уничтожение примерно трети иранских ракет. Судьба еще одной трети остается неясной – они могли быть повреждены, уничтожены или оказаться заблокированными в подземных туннелях.

Эксперты ожидают, что война на Ближнем Востоке будет продолжаться, а капитуляции режима не произойдет. Поэтому, вероятно, США начнут наземную операцию.

