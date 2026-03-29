'США рассчитывают, что мы не выдержим до конца': дипломат о давлении на Украину

Быстрое окончание войны отвечает интересам США, считает бывший посол в США и Франции.

Несмотря на заявления госсекретаря США Марко Рубио, похоже, что Вашингтон действительно оказывает давление на Украину в вопросе вывода войск из Донбасса. Такое мнение высказал Олег Шамшур, дипломат, бывший посол в США и Франции, в эфире Radio NV.

"Если отталкиваться от базовых представлений, то я уже не раз говорил, что у меня есть такое убеждение, что давление на нас оказывается. Такой вывод можно сделать, исходя из некоторых заявлений и самого Трампа, и Уиткоффа, и Рубио. И Соединенные Штаты Америки при Трампе заинтересованы в том, чтобы эта война как можно скорее закончилась. Наши интересы его абсолютно не интересуют", – сказал Шамшур.

В то же время он отметил, что странно выглядит полемика между Зеленским и Рубио относительно давления на Украину. Дипломат отметил, что, скорее всего, украинский президент описал реальную картину на переговорах. В то же время заявления Рубио приводят к повышению градуса во время переговоров.

"Не совсем, зачем это. Соединенные Штаты будут действовать исключительно исходя из собственных интересов. Понятно, что заявления Рубио свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты рассчитывают, что мы все-таки не выдержим до конца и согласимся на этот даже не компромисс, а гораздо худший для нас вариант – и сейчас, и в перспективе", – добавил Шамшур.

Что этому предшествовало

Ранее президент Владимир Зеленский публично заявил, что США давят на Украину в вопросе вывода войск из подконтрольной части Донецкой области. По словам Зеленского, взамен Вашингтон предлагает Украине гарантии безопасности.

Государственный секретарь США Марко Рубио опроверг эти заявления президента, назвав их "ложью". Он сказал, что на самом деле Зеленскому сообщили, что Украина получит гарантии безопасности только после завершения войны. Но эти гарантии не будут связаны с условием, "если только он не отдаст территорию".

Зеленский прокомментировал эти слова Рубио, отметив, что говорит "совершенно откровенно". Он также отметил, что "большая часть айсберга не видна", добавив, что озвучил лишь часть.

