Эта креветка создает волны, более горячие, чем Солнце: биолог рассказал, как она это делает

Когда креветка щелкает клешнями, вода из них выбрасывается со скоростью, которая может превышать 100 км/ч.

Креветки семейства Alpheidae, также известные как раки-щелкуны, не отличаются ничем особенным. Они не длиннее нескольких сантиметров и большую часть своей жизни проводят, прячась в норах или расщелинах рифов. Однако при определённых условиях это маленькое животное способно генерировать необычное явление: ударную волну, вспышку света и невероятно высокие температуры, приближающееся к температуре на поверхности Солнца. Об этом необычном существе рассказывает биолог Скотт Трэверс в статье для Forbes.

Раки-щелкуны наиболее известны своими асимметричными клешнями. Одна из них относительно обычна, а другая намного крупнее и ярче окрашена, и именно она отвечает за "щелчки".

Наблюдения установили, что когда рак-щелкун захлопывает клешню, он выбрасывает высокоскоростную струю воды. Эта струя создает быстро формирующийся и схлопывающийся пузырь. В момент схлопывания пузырек испускает крошечную вспышку света. Это был первый задокументированный случай, когда животное производило такой вид света.

Сама вспышка коротка и невидима невооруженному глазу. Но ее существование доказывает, что креветка создает среду, пусть и кратковременную, которая достаточно энергична, чтобы возбудить атомы настолько, чтобы произвести фотоны.

Механизм действия

Когда клешня закрывается, она действует почти как пистолет. Вода выбрасывается со скоростью, которая может превышать 100 км/ч. Этот быстрый поток создает локальную зону низкого давления, которая позволяет образоваться кавитационному пузырьку.

Всего через миллисекунды, когда пузырек схлопывается, газ внутри него сжимается невероятно быстро, так что у выделяющегося тепла нет времени рассеяться в окружающую воду. В результате происходит один из самых резких скачков давления и температуры на планете, заключенный внутри крошечного пузыря. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature в 2001 году, а также последующему моделированию, температура внутри схлопывающегося пузыря достигает тысяч Кельвинов. Исследователи оценивают её в диапазоне не менее 5000 °К и выше (4726 °C), что сопоставимо с температурой поверхности Солнца.

Одновременно схлопывание кавитационного пузыря также генерирует ударную волну – внезапный фронт давления, который распространяется наружу через пузырь воды. Эта ударная волна достаточно сильна, чтобы оглушить или убить мелкую добычу, именно так креветка и использует её на практике.

