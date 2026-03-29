Стубб подтвердил украинское происхождение дрона, упавшего на территории Финляндии

В настоящее время официальные органы продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

Сегодня утром на территории Финляндии зафиксировали падение двух беспилотников, которые власти назвали "вероятно, украинскими". О подлинном происхождении БПЛА сообщил президент Финляндии Александр Стубб в своем посте в соцсети X.

Один из дронов действительно имеет украинское происхождение. Однако по мнению главы государства, поводов для паники среди населения нет.

"Хочу подчеркнуть, что для Финляндии нет военной угрозы", – говорится в посте.

Видео дня

По имеющимся данным, два БПЛА упали недалеко от города Коувола, расположенного вблизи границы с РФ.

"Расследование инцидента продолжается. Мы внимательно следим за ситуацией и будем реагировать на будущие инциденты. Финляндия готова контролировать и защищать свою территорию", – резюмировал президент.

Страна также усилила охрану в Финском заливе после атаки украинских БПЛА на российский нефтяной терминал "Приморск" в Балтийском море на прошлой неделе.

Удары ВСУ по нефтяной инфраструктуре РФ

Ранее УНИАН писал, что под особым прицелом оказался порт Усть-Луга – один из ключевых узлов экспорта российской нефти. Украинские дроны во второй раз за неделю нанесли удар по терминалу, вызвав пожар и серьезные повреждения оборудования для перевалки топлива.

Именно через Усть-Лугу проходит значительная часть российского экспорта нефти, в том числе и через так называемый "теневой флот", поэтому такие атаки бьют по доходам РФ от энергоресурсов.

