Франция создала пушку-трансформер нового поколения, но возникла неожиданная проблема

Во Франции прошли успешные полевые испытания новой танковой пушки, способной менять калибр. Однако эту революционную пушку некуда установить, поскольку Франция, похоже, разучилась строить танки.

О полевых испытаниях пушки сообщает издание Forces Operations Blog. Отмечается, что оборонный концерн KNDS провел новый этап испытаний перспективной танковой пушки Ascalon, которая способна работать как в 120-мм, так и в 140-мм калибре.

Во время испытаний, как отмечается, боевой модуль установили на шасси Leopard 2, которое специально адаптировали под сокращенный экипаж. По данным источников, тесты уже вышли за пределы статических стрельб и включали ведение огня в движении по неподвижным целям, что позволило проверить поведение системы в более реалистичных условиях боя.

В целом стрельбы прошли успешно, и разработка признана в целом технически удачной. Однако есть проблема: новую революционную пушку фактически некуда поставить.

"Хотя французам удалось создать свою беспилотную башню и пушку, утрачены компетенции по созданию шасси. Компетенции по некоторым элементам еще есть, но ту же силовую установку придется импортировать", – пишет украинский аналитический портал Defense Express.

Разработка нового поколения французских танков в рамках проекта MGCS застряла на месте. В Министерстве обороны Франции обещают реализовать наработки программы MGCS в некий "промежуточный" танк. Однако конкретного решения по нему нет.

Французский ВПК: последние новости

Как писал УНИАН, французская ArianeGroup в партнерстве с Thales разрабатывает высокоточную ракету FLP-T, которая должна стать европейским аналогом американских ER GMLRS и может быть готова к демонстрации уже в первой половине 2026 года. Система позиционируется как высокоточная (погрешность менее 10 м), устойчивая к РЭБ и предназначенная для поражения целей на глубине до 150 км, что соответствует концепции современных РСЗО типа HIMARS.

Также мы рассказывали, что Франция и Германия вновь пытаются договориться о совместной программе создания истребителя нового поколения FCAS. Проект, который должен заменить Eurofighter и Rafale к 2040 году, уже несколько месяцев заблокирован из-за споров между Dassault Aviation и Airbus Defence and Space.

