Франция создала пушку-трансформер нового поколения, но возникла неожиданная проблема

Пушка может менять калибр, однако пока неясно, что с ней делать дальше.

Во Франции прошли успешные полевые испытания новой танковой пушки, способной менять калибр. Однако эту революционную пушку некуда установить, поскольку Франция, похоже, разучилась строить танки.

О полевых испытаниях пушки сообщает издание Forces Operations Blog. Отмечается, что оборонный концерн KNDS провел новый этап испытаний перспективной танковой пушки Ascalon, которая способна работать как в 120-мм, так и в 140-мм калибре.

Во время испытаний, как отмечается, боевой модуль установили на шасси Leopard 2, которое специально адаптировали под сокращенный экипаж. По данным источников, тесты уже вышли за пределы статических стрельб и включали ведение огня в движении по неподвижным целям, что позволило проверить поведение системы в более реалистичных условиях боя.

Видео дня

В целом стрельбы прошли успешно, и разработка признана в целом технически удачной. Однако есть проблема: новую революционную пушку фактически некуда поставить.

"Хотя французам удалось создать свою беспилотную башню и пушку, утрачены компетенции по созданию шасси. Компетенции по некоторым элементам еще есть, но ту же силовую установку придется импортировать", – пишет украинский аналитический портал Defense Express.

Разработка нового поколения французских танков в рамках проекта MGCS застряла на месте. В Министерстве обороны Франции обещают реализовать наработки программы MGCS в некий "промежуточный" танк. Однако конкретного решения по нему нет.

Французский ВПК: последние новости

Как писал УНИАН, французская ArianeGroup в партнерстве с Thales разрабатывает высокоточную ракету FLP-T, которая должна стать европейским аналогом американских ER GMLRS и может быть готова к демонстрации уже в первой половине 2026 года. Система позиционируется как высокоточная (погрешность менее 10 м), устойчивая к РЭБ и предназначенная для поражения целей на глубине до 150 км, что соответствует концепции современных РСЗО типа HIMARS.

Также мы рассказывали, что Франция и Германия вновь пытаются договориться о совместной программе создания истребителя нового поколения FCAS. Проект, который должен заменить Eurofighter и Rafale к 2040 году, уже несколько месяцев заблокирован из-за споров между Dassault Aviation и Airbus Defence and Space.

