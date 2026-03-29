'Лакомая цель': эксперт объяснил, как Иран смог уничтожить редкий самолет США E-3G Sentry

Павел Лакийчук подчеркнул, что это очень важный самолет.

В ходе военного конфликта на Ближнем Востоке Иран, предположительно, поразил один из немногих редких американских самолетов E-3G Sentry. Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в эфире "24 Канала" заявил, что попасть по такому самолету не так уж и трудно.

"С одной стороны – это очень важный самолет, а с другой – очень уязвим. Он очень громоздкий, с огромной "тарелкой", на патрулировании движется очень медленно. Поэтому это лакомая цель для любых военных. И то, что американцы потеряли E-3G Sentry на Ближнем Востоке, – это очень громкое поражение", – подчеркнул он.

Лакийчук напомнил, что E-3G Sentry входит в состав системы раннего предупреждения и контроля AWACS. Он отметил, что у россиян есть свой аналог - ДРЛВ А-50, созданный на базе Ил-76.

Эксперт добавил, что с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины уничтожили над Азовским морем и над Краснодарским краем два самолета ДРЛВ А-50, а еще два ссамолета были повреждены на Таганрогском заводе.

По словам Лакийчук, после этого россияне хватались за голову, так как А-50 является тем небогатым ресурсом, который позволял им освещать воздушную ситуацию на большом расстоянии.

Эксперт резюмировал, что потеря E-3G Sentry является знаковой для американцев. По его словам, этот случай свидетельствует о том, что США пытаются убедить себя в том, что они завоевали господство в воздухе, когда этого не произошло.

Уничтожение E-3G Sentry - что известно

Ранее The Telegraph писало, что США потеряли редкий самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3G Sentry во время ракетно-дроновой атаки Ирана на авиабазу "Принца Султана" в Саудовской Аравии. Во время этой атаки также были ранены 12 американских военнослужащих и повреждены несколько самолетов-заправщиков.

По данным издания, E-3G Sentry получил фатальные повреждения в ходе атаки. Таких на вооружении США всего 16 единиц, а изготовление каждого из них стоит около 500 миллионов долларов.

