РФ создала необычный FPV-дрон с кольцевой схемой: в Forbes раскрыли его главную опасность

Оптоволоконные дроны имеют важные преимущества там, где радиоуправление сталкивается с трудностями.

Россия недавно представила новый оптоволоконный FPV-дрон "КВС" с кольцевой конструкцией несущего крыла. Давид Кириченко, журналист и аналитик, специализирующийся на автономных системах, в своем материале для Forbes разобрался, какую проблему россияне пытаются решить с помощью нового БПЛА.

Кириченко считает, что ответ кроется в меняющейся геометрии ведения войны с использованием дронов. Нынешняя патовая ситуация на поле боя является результатом не только усиления обороны на линии фронта, но и попыток обеих сторон изолировать зону боевых действий, расположенную за ней.

Отмечается, что сейчас борьба все больше сводится к тому, кто сможет нанести удар дронами глубже в тыл. Новый российский дрон выглядит как попытка восстановить преимущество в этой гонке.

Видео дня

Кириченко напомнил, что некоторое время у россиян было преимущество в оптоволоконных дронах. Позже Украина также задействовала оптоволоконные системы.

"Россия была первопроходцем в области оптоволоконных дронов, используя их в Курской области", - сказал старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Сэмюэл Бендетт.

Аналитик по вопросам обороны Олена Крыжанивская рассказала журналисту, что теперь Украина и Россия экспериментируют со способами увеличения дальности своих дронов. Однако это преимущество становится все труднее удержать.

Кириченко отметил, что у оптоволоконных дронов есть один серьезный недостаток - расстояние. Чем дальше летит дрон, тем выше вероятность обрыва линии связи. Уже за пределами 20 километров полета ситуация становится все хуже.

Тем не менее, инженер из организации "Technology United for Ukraine" Хайнер Филипп в разговоре с журналистом подчеркнул, что оптоволоконные дроны по-прежнему имеют важные преимущества там, где радиоуправление сталкивается с трудностями.

"Густые леса блокируют сигналы, поэтому оптоволокно идеально подходит", - сказал он.

Филипп отметил, что радиоуправляемые дроны также с трудом достигают целей в подвалах, траншеях, туннелях, пространствах под мостами и некоторых густонаселенных городских районах, а это означает, что оптоволоконные системы часто используются, когда радиоуправляемый дрон не может достичь цели.

По словам генерального директора российского Научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексея Чадаева, "КВС" использует 10-дюймовую конфигурацию и несет полезную нагрузку, сопоставимую с дроном "Князь Вандал Новгородский". Новый беспилотник предназначен для ударных миссий средней дальности.

Журналист отметил, что кольцевая конструкция несущего крыла нового дрона позволяет добиться лучшей аэродинамической эффективности. По его словам, если у этого беспилотника не будет серьезных проблем, РФ получит относительно дешевый ударный дрон, способный летать дальше без потери полезной нагрузки, что поможет ей конкурировать в войне дронов.

"Хотя оптоволоконные FPV-дроны больше и дороже, они предназначены для поражения более крупных целей, включая очень ценную самоходную артиллерию", - заявил OSINT-аналитик Рой Гардинер.

Военный Андрей Пелипенко из 419-го отдельного батальона беспилотных систем Украины рассказал журналисту, что рельеф местности также помогает объяснить, почему оптоволоконные дроны продолжают приобретать все большее значение. Он отметил, что, в частности, в Сумской области много лесов и оврагов, что затрудняет охоту на россиян.

"Сейчас мы гораздо чаще используем оптоволоконные дроны", - подчеркнул Пелипенко.

Журналист резюмировал, что проблема с оптоволоконными дронами по-прежнему актуальна. По его словам, если "КВС" будет работать так, как задумано, это может помочь России вернуть часть дальности действия, которую она теряла в войне FPV-дронов.

Дрон "КВС" - что известно

Ранее "Милитарный" сообщил, что российский научно-производственный центр "Ушкуйник" представил новый оптоволоконный FPV-дрон "Князь Владимир Святославович" ("КВС") с оригинальной кольцевой конструкцией несущего крыла.

По словам специалистов портала, его полезная нагрузка сопоставима с дроном "Князь Вандал Новгородский". То есть масса боевой части, вероятно, достигает 3 кг. Предполагается, что дальность "КВС" составит более 50 км.

Специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов заявил, что РФ может выпускать новый дрон в больших объемах.

