Возле самолета Трампа заметили неизвестный дрон, для его поиска были задействованы вертолеты, – журналист

Журналист Ник Сортор призвал молиться о безопасности президента США.

В воскресенье, 29 марта, вблизи самолета президента США Дональда Трампа был замечен неизвестный беспилотник, сообщил в соцсети Х журналист Ник Сортор.

Сортор рассказал, что инцидент произошел в аэропорту Вест-Палм-Бич. Для обнаружения беспилотника в небо подняли вертолеты.

"В Вест-Палм-Бич направлены вертолеты для расследования инцидента вторжения дронов вблизи самолета Air Force One", – говорится в сообщении журналиста.

Примечательно, что самолет Air Force One – это так называемый борт американских президентов. Сортор добавил, что в аэропорту ввели ограничения на взлет и посадку до тех пор, пока вертолеты не проведут поиски дрона в этом районе.

"Молитесь каждый день о безопасности 47-го", – добавил американский журналист, имея в виду действующего главу Белого дома Дональда Трампа.

Покушения на Трампа: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что вооруженный мужчина проник на территорию резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, он был застрелен охраной. Известно, что в тот момент ни главы Белого дома, ни членов его семьи, ни высших должностных лиц США там не было. У нападавшего был дробовик и канистра. Когда охранники приказали ему бросить на землю оружие, он поднял дробовик в положение для стрельбы, после чего его застрелили.

Также мы писали, что в 2024 году, когда Дональд Трамп еще был кандидатом в президенты США, на него было совершено покушение. Произошло это во время того, как нынешний глава Белого дома играл в гольф. Охрана политика заметила ствол, высунувшийся из кустов. Когда охранники открыли огонь, из кустов выбежал мужчина, он сел в черный Nissan и уехал. Однако его задержали на шоссе в соседнем округе. По словам шерифа местной полиции, пули не задели нападавшего. В кустах был найден автомат типа АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и видеокамера GoPro.

