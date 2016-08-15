По меньшей мере 15 человек погибли в Йемене в результате авиаудара по больнице

Главный врач провинции Айман Мадкур сообщил о гибели по меньшей мере 15 человек, еще 25 получили ранения, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Сам удар произошел в 15:45 по местному времени.

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Заведением управляла международная организация "Врачи без границ", которая подтвердила в Twitter факт попадания снаряда в здание больницы. В организации пока не озвучили количество жертв.

BREAKING: #Yemen MSF-supported hospital was hit by airstrikes at 15:45. We are assessing the situation. Number of casualties still unknown. — MSF International (@MSF) August 15, 2016

Врачи не могли немедленно эвакуировать раненых, поскольку военные самолеты продолжали летать над зоной обстрела, спасатели боялись продолжения ударов, пишет информагентство Reuters.

Представитель коалиции под предводительством Саудовской Аравии пока не прокомментировал инцидент.

Как сообщал УНИАН, в организации "Врачи без границ" заявили, что в результате воздушного удара на севере Йемена 10 школьников погибли и 28 получили ранения. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил авиаудар по школе.