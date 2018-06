По меньшей мере 15 человек погибли в Йемене в результате авиаудара по больнице

Главный врач провинции Айман Мадкур сообщил о гибели по меньшей мере 15 человек, еще 25 получили ранения, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Сам удар произошел в 15:45 по местному времени.

Заведением управляла международная организация "Врачи без границ", которая подтвердила в Twitter факт попадания снаряда в здание больницы. В организации пока не озвучили количество жертв.

BREAKING: #Yemen MSF-supported hospital was hit by airstrikes at 15:45. We are assessing the situation. Number of casualties still unknown.