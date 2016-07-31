Турция раскритиковала Германию за запрет на трансляцию обращения Эрдогана

Трансляция должна была состояться в режиме видеонференции, передает kommersant.ru. "Решение немецкого Конституционного суда по митингу в Кельне - абсолютный регресс в сфере свободы слова и демократии", - написал Омер Челик в "Tвиттере".

Читайте такжеЭрдоган получил право отдавать приказы Вооруженным силам в обход ГенштабаРанее пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын назвал неприемлемым решения немецкого суда. "Нам интересно, почему немецкие власти и Конституционный суд запретили трансляцию обращения президента Турции к народу, который героически предотвратил попытку военного переворота, ждем от них удовлетворительных объяснений",- сказал он.

Ранее представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что если в Турции решат ввести смертную казнь, то вопрос членства страны в Евросоюзе будет автоматически закрыт. До этого руководство ЕС дало понять, что недовольно реакцией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на попытку госпереворота, в частности, намерением ввести в стране смертную казнь.