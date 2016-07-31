Турция раскритиковала Германию за запрет на трансляцию обращения Эрдогана
Министра по делам ЕС Омер Челик раскритиковал решение Конституционного суда Германии, который запретил транслировать обращение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на митинге в защиту демократии и против переворота в Кельне.
Трансляция должна была состояться в режиме видеонференции, передает kommersant.ru. "Решение немецкого Конституционного суда по митингу в Кельне - абсолютный регресс в сфере свободы слова и демократии", - написал Омер Челик в "Tвиттере".
Читайте такжеЭрдоган получил право отдавать приказы Вооруженным силам в обход ГенштабаРанее пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын назвал неприемлемым решения немецкого суда. "Нам интересно, почему немецкие власти и Конституционный суд запретили трансляцию обращения президента Турции к народу, который героически предотвратил попытку военного переворота, ждем от них удовлетворительных объяснений",- сказал он.
Ранее представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что если в Турции решат ввести смертную казнь, то вопрос членства страны в Евросоюзе будет автоматически закрыт. До этого руководство ЕС дало понять, что недовольно реакцией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на попытку госпереворота, в частности, намерением ввести в стране смертную казнь.