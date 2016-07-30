Эрдоган обрушился с критикой на Запад: "Занимайтесь своими делами"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обрушился с критикой на западные страны, которые, по его мнению, не смогли проявить солидарность с Анкарой в связи с провалившейся попыткой военного переворота.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Эрдоган отметил, что государства, которые больше беспокоятся о судьбе мятежников, а не турецкой демократии, не могут быть друзьями Анкары.
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«Некоторые люди дают нам советы. Они говорят о своем беспокойстве. Занимайтесь своими делами», - цитирует Эрдогана Al Arabiya.
Кроме того, все иски, которые были поданы в связи с оскорблениями его, Эрдогана, будут отозваны, заявил он. Этот «одноразовый» жест вызван чувствами единения против попытки мятежа, подчеркнул глава государства.
В ночь на 16 июля в Турции произошла попытка военного переворота. Мятежники захватили некоторые правительственные здания в Анкаре и Стамбуле. Позже власти объявили о взятии ситуации в стране под контроль.