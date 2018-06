Названы номинанты главной телевизионной награды - премии "Эмми" (список)

Несколько часов назад были названы имена номинантов главной телевизионной награды мира - премии "Эмми", пишет ТСН.uа.

Отмечается, что список претендентов в основных категориях объявили Энтони Андерсон и звезда "Gilmore Girls" Лорен Грэм.

Рекордсменом по количеству номинаций ожидаемо стал сериал "Игра престолов" - экранизация саги Джорджа Мартина заявлена сразу в 23 номинациях.

Предлагаем вашему вниманию полный список номинантов.

Лучший драматический сериал:

"Аббатство Даунтон" (Downton Abbey)

"Американцы" (The Americans)

"Игра престолов" (Game of Thrones)

"Карточный домик" (House of Cards)

"Лучше звоните Солу" (Better Call Saul)

"Мистер Робот" (Mr Robot)

"Родина" (Homeland)

Лучший актер в драматическом сериале:

Рами Малек — "Мистер Робот" (Mr Robot)

Боб Оденкерк — "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul)

Мэттью Риз — "Американцы" (The Americans)

Кевин Спейси — "Карточный домик" (House of Cards)

Кайл Чендлер — "Родословная" (Bloodline)

Лив Шрайбер — "Рэй Донован" (Ray Donovan)

Лучшая актриса в драматическом сериале:

Виола Дэвис — "Как избежать наказания за убийство" (How to Get Away With Murder)

Клэр Дэйнс — "Родина" (Homeland)

Татьяна Маслани — "Темное дитя" (Orphan Black)

Робин Райт — "Карточный домик" (House of Cards)

Кери Рассел — "Американцы" (The Americans)

Тараджи П. Хенсон — "Империя" (Empire)

Лучший актер второго плана в драматическом сериале:

Джонатан Бэнкс — "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul)

Джон Войт — "Рэй Донован" (Ray Donovan)

Питер Динклэйдж — "Игра престолов" (Game of Thrones)

Майкл Келли — "Карточный домик" (House of Cards)

Бен Мендельсон — "Родословная" (Bloodline)

Кит Харингтон — "Игра престолов" (Game of Thrones)

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале:

Констанс Зиммер — "Нереально" (UnREAL)

Эмилия Кларк — "Игра престолов" (Game of Thrones)

Мэгги Смит — "Аббатство Даунтон" (Downton Abbey)

Мора Тирни — "Любовники" (The Affair)

Мэйси Уильямс — "Игра престолов" (Game of Thrones)

Лина Хиди — "Игра престолов" (Game of Thrones)

Лучший комедийный сериал:

"Американская семейка" (Modern Family)

"Вице-президент" (Veep)

"Кремниевая долина" (Silicon Valley)

"Мастер на все руки (Master Of None)

"Несгибаемая Кимми Шмидт" (Unbreakable Kimmy Schmidt)

"Очевидное" (Transparent)

"Черноватый" (Black-ish)

Лучший актер в комедийном сериале:

Энтони Андерсон — "Черноватый" (Black-ish)

Азиз Ансари — "Мастер на все руки (Master Of None)

Томас Миддлдитч — "Кремниевая долина" (Silicon Valley)

Уильям Х. Мэйси — "Бесстыдники" (Бесстыжие)

Джеффри Тэмбор — "Очевидное" (Transparent)

Уилл Форте — "Последний человек на Земле" (The Last Man on Earth)

Лучшая актриса в комедийном сериале:

Джулия Луис-Дрейфус — "Вице-президент"

(Veep) Элли Кемпер — "Несгибаемая Кимми Шмидт" (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Лори Меткаф — "Старость — не радость" (Getting On)

Трэйси Эллис Росс — "Черноватый" (Black-ish)

Лили Томлин — "Грейс и Фрэнки" (Grace and Frankie)

Эми Шумер — "Внутри Эми Шумер" (Inside Amy Schumer)

Лучший актер второго плана в комедийном сериале:

Луи Андерсон — "Баскетс" (Baskets)

Титус Берджесс — "Несгибаемая Кимми Шмидт" (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Андре Брогер — "Бруклин 9-9" (Brooklyn Nine-Nine)

Тай Бурелл — "Американская семейка" (Modern Family)

Кигэн-Майкл Ки — "Ки и Пил" (Key & Peele)

Мэтт Уолш — "Вице-президент" (Veep)

Тони Хейл — "Вице-президент" (Veep)

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале:

Эллисон Дженни — "Мамочка" (Mom)

Джудит Лайт — "Очевидное" (Transparent)

Кейт Маккиннон — "Субботним вечером в прямом эфире" (Saturday Night Live)

Нии Нэш - "Старость - не радость" (Getting On)

Анна Чламськи - "Вице-президент" (Veep)

Габи Хоффманн - "Очевидное" (Transparent)

Лучший мини-сериал:

"Американская история преступлений" (American Crime Story)

"Американское преступление" (American Crime)

"Корни" (Roots) "

Ночной администратор" (The Night Manager) "Фарго" (Fargo)

Лучший телефильм:

"До самого конца" (All The Way)

"Лютер" (Luther)

"Очень Мюрреевское Рождество" (A Very Murray Christmas)

"Слушания" (Confirmation)

"Шерлок" (Sherlock: The Abominable Bride)

Лучший актер в мини-сериале или телефильме:

Кортни Би. Вэнс — "Американская история преступлений" (American Crime Story)

Кьюба Гудинг мл — "Американская история преступлений" (American Crime Story)

Бенедикт Камбербэтч — "Шерлок" (Sherlock: The Abominable Bride)

Брайан Крэнстон — "До самого конца" (All The Way)

Том Хиддлстон — "Ночной администратор" (The Night Manager)

Идрис Эльба — "Лютер" (Luther)

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме:

Керри Вашингтон — "Слушание" (Confirmation)

Кирстен Данст — "Фарго" (Fargo)

Одра Макдональд — "Благовещение в гриль-баре Эмерсона" (Lady Day at Emerson's Bar & Grill)

Сара Полсон — "Американская история преступлений" (American Crime Story)

Лили Тейлор — "Американское преступление" (American Crime)

Фелисити Хаффман — "Американское преступление" (American Crime)

Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме:

Стерлинг К. Браун — "Американская история преступлений" (American Crime Story)

Букем Вудбайн — "Фарго" (Fargo)

Хью Лори — "Ночной администратор" (The Night Manager)

Джесси Племонс — "Фарго" (Fargo)

Джон Траволта — "Американская история преступлений" (American Crime Story)

Дэвид Швиммер — "Американская история преступлений" (American Crime Story)

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме:

Кэти Бейтс — "Американская история ужасов" (American Horror Story: Hotel)

Реджина Кинг — "Американское преступление" (American Crime)

Оливия Колман — "Ночной администратор" (The Night Manager)

Мелисса Лео — "До самого конца" (All The Way)

Сара Полсон — "Американская история ужасов" (American Horror Story: Hotel)

Джин Смарт — "Фарго" (Fargo)

68-я ежегодная церемония вручения премии "Эмми" состоится 18 сентября в здании Microsoft Theater, Лос-Анджелес.