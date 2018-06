Сериал "Игры престолов" стал рекордсменом "Эмми" (фотогалерея)

Впервые статуэтку за "Лучшую женскую роль в драматическом телесериале" взяла чернокожая актриса Виола Дэвис, известная своей ролью в сериале "Как избежать наказания за убийство" (How to Get Away With Murder). Свою долгожданную награду, наконец, обрел актер сериала "Безумцы" (Mad Men) Джон Хэмм, семь лет покидавший церемонию с пустыми руками.

"Очевидно, здесь произошла ужасная ошибка", — пошутил ошеломленный победитель в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом телесериале", сообщает РИА Новости.

Рекордсменом церемонии стал культовый фэнтези-сериал "Игра престолов".

Он получил награду в номинациях "Лучший драматический сериал", "Лучший сценарий в драматичеcком сериале", "Лучший звук", "Лучшая работа режиссера" и других. Питер Динклэйдж,исполнивший в сериале роль Тириона Ланнистера, удостоился премии как лучший актер второго плана. Всего многосерийная лента собрала 12 статуэток.

Как отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс, 67 церемония вручения "Эмми" совпала с 67-летием писателя Джорджа Мартина, новеллы которого легли в основу сериала "Игра престолов". Мартин с удовольствием принимал поздравления зала.

Комедийный сериал "Вице-президент" (Veep) в этом году одержал победу в своей категории, забрав статуэтку у "Американской семейки" (Modern Family), носившей титул лучшего комедийного сериала в течение пяти лет.

В общем итоге, абсолютным лидером по числу наград стал телеканал HBO, получивший 43 статуэтки, добавляет агентство.

Премию Primetime Emmys присуждает основанная в 1946 году Академия телевизионных искусств и наук (Academy of Television Arts & Sciences) в десятках номинаций, в том числе за лучший драматический и комедийный сериалы, лучшим актерам и актрисам в сериалах в этих жанрах, за лучшие программы и развлекательные шоу, отмечая музыкальное и звуковое оформление, прически, грим, редактирование, свет. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.