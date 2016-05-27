У Лаврова надеются на более тесную координацию с США по освобождению Ракки от "Исламского государства"

Об этом заявил в пятницу специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, сообщает ТАСС.

"Контакты на уровне министров иностранных дел, министерств обороны, естественно, присутствуют, - сказал он. - Эти контакты мы ведем в ежедневном режиме, поэтому, конечно, идет обмен информацией и обсуждение того, как складывается ситуация, как поддерживается режим прекращения огня, фиксируются нарушения".

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Дипломат также обратил внимание на уменьшение случаев нарушения режима прекращения военных действий в Сирии. "Они все еще имеют место быть. Однако их намного меньше, чем было раньше", - отметил Богданов.

"Но мы, конечно, рассчитываем на более тесное взаимодействие по координации действий по освобождению Сирии", - подчеркнул Богданов.

Кроме того, заявил Богданов, Москва выступает за скорейшее возобновление межсирийских переговоров, однако для этого нужна политическая воля всех сторон.

"Мы выступаем за то, чтобы в переговорах не было длительных пауз, - сказал он. - Но для этого нужна политическая воля, чтобы все представители сирийской оппозиции были готовы к этим переговорам".

"Мы хотели бы, чтобы в переговорах участвовала одна единая делегация, - подчеркнул Богданов. - Но, я думаю, что пока условия для этого не созданы".