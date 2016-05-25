Борьба с ИГИЛ в Сирии: Пентагон не планирует совместных с Россией операций против джихадистов

"Мы регулярно обсуждаем с Россией и другими партнерами наши усилия по поддержку режима прекращения огня в Сирии. Это межведомственные консультации, а не только дискуссии на уровне военных", — об этом заявила РИА Новости официальный представитель Пентагона Мишель Балданса, говоря о контактах сторон.

Балданса отметила, что целью США в Сирии остается борьба с ИГ и оказание помощи "местным мотивированным силам, которые могут сражаться с ИГ".

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Как известно, ранее представители сирийских курдов объявили о начале операции по освобождению "столицы" ИГ — города Ракка. При этом они выразили готовность координировать свои действия как с США, так и с Россией.

Комментируя эти сообщения, глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к взаимодействию. Также дипломат сообщил, что США и Россия уже начали обсуждать возможность совместных действий против террористов в Сирии.

Позднее представитель госдепартамента Марк Тонер подтвердил журналистам, что тема возможных совместных операций обсуждалась, однако выразил сомнения, что в этом контексте обсуждалось освобождение Ракки.