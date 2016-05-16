Пропагандист Кремля Киселев признался в подделке удостоверения СС в сюжете об Украине: "попасться немудрено"

Об этом Дмитрий Киселёв признался в эфире передачи «Вести недели».

"Речь идет об удостоверении дивизии СС "Галичина". Хочу поблагодарить зрителей, которые заметили в предъявленном документе неточности. Корочки, видимо, из тех, что попадают в коллекции любителей старины с европейских блашинных рынков, но сначала подделываются местными мастерами жанра", - заявил Киселев.

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Ранее Киселев в своей программе заявлял на основе «коллекционного документа», что некий Роман Колий стал сотником дивизии «Галичина» «уже после того, как ее наголову разбил маршал Конев».

Журналисты заметили, что на фото в "корочке" на самом деле изображен Вальтер Шмидт - известный оберштурмбанфюрер СС, переживший войну и проживший до 2000 года. СМИ также обратили внимание на неточный перевод якобы принадлежавшей Гитлеру цитаты про белорусов и украинцев, вероятно, сделанный при помощи онлайн-переводчика.