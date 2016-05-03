Фейковые цитаты Гитлера, россияне-рабы в Украине и Порошенко-"фюрер": обзор антиукраинской пропаганды в россСМИ

Об этом говорится в очередном обзоре DisinfoReview, подготовленном в офисе верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Федерики Могерини, в котором опровергаются мифы российской пропаганды, передает "ЕвроПравда".

В частности, российский пропагандист Дмитрий Киселев в своей программе представил "расследование", согласно которым США относятся к Украине так же, как и Адольф Гитлер.

Как отмечается в обзоре, весь сюжет Киселева построен на фейковых цитатах Гитлера.

Читайте такжеВ Сеть выложили архивное видео, на котором Дмитрий Киселев признался в любви к Украине

Другой российский журналист Владимир Соловьев в своей программе пытался убедить аудиторию, что россиян превращают в рабов в Украине.

Рассказы о якобы угнетенном русском меньшинстве также были повторены во время шоу Петра Толстого, продемонстрированном лишь два дня спустя.

В шоу Толстого президента Украины Петра Порошенко называют "фюрером", а украинский город Одесса описывается как последний оплот русской культуры в Украине.

Одним из наиболее распространенных сюжетов, в которых через СМИ распространяют дезинформацию, является трагедия рейса МН17.

В частности, на прошлой неделе ряд британских СМИ на основании документального фильма ВВС распространил информацию, что самолет мог быть сбит выстрелом из украинского истребителя, а не ракетой "земля-воздух".