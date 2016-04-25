США начали "сбрасывать кибербомбы" на террористов ИГ - NYT
Соединенные Штаты открыли новый фронт борьбы против "Исламского государства", впервые поставив задачу кибернетическому командованию США атаковать компьютерные сети террористов, пишет издание The New York Times.
До недавнего момента Киберкомандование США специализировалось в основном на угрозах, которые исходят от Китая, России, Ирана и Северной Кореи.
Издание сообщает, что вопрос использования кибероружия против ИГ будет обсуждаться на встрече лидеров США, Германии, Франции и Италии в Ганновере 25 апреля, цитирует издание ZN.UA.
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С помощью применения кибероружия США намерены подорвать возможности "Исламского государства" по вербовке новых сторонников, коммуникации между командирами и боевиками, а также по осуществлению ежедневных функций, таких как денежные выплаты террористам.
"Мы сбрасываем кибербомбы. Мы никогда не делали этого прежде", - сказал заместитель министра обороны США Роберт Уорк.
Источники издания сообщают, что США начали свои кибердействия против ИГ с внедрения в компьютерные сети исламистов с целью изучения привычек лидеров боевиков. А на данном этапе планируется от их имени раздавать приказы боевикам направляться в те районы, которые наиболее уязвимы для атак американских беспилотников или местных вооруженных сил.
Кроме этого, США намерены вмешиваться в электронные денежные переводы ИГ и переводить финансовые средства на ложные адреса.