США начали "сбрасывать кибербомбы" на террористов ИГ - NYT

До недавнего момента Киберкомандование США специализировалось в основном на угрозах, которые исходят от Китая, России, Ирана и Северной Кореи.

Издание сообщает, что вопрос использования кибероружия против ИГ будет обсуждаться на встрече лидеров США, Германии, Франции и Италии в Ганновере 25 апреля, цитирует издание ZN.UA.

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С помощью применения кибероружия США намерены подорвать возможности "Исламского государства" по вербовке новых сторонников, коммуникации между командирами и боевиками, а также по осуществлению ежедневных функций, таких как денежные выплаты террористам.

"Мы сбрасываем кибербомбы. Мы никогда не делали этого прежде", - сказал заместитель министра обороны США Роберт Уорк.

Источники издания сообщают, что США начали свои кибердействия против ИГ с внедрения в компьютерные сети исламистов с целью изучения привычек лидеров боевиков. А на данном этапе планируется от их имени раздавать приказы боевикам направляться в те районы, которые наиболее уязвимы для атак американских беспилотников или местных вооруженных сил.

Кроме этого, США намерены вмешиваться в электронные денежные переводы ИГ и переводить финансовые средства на ложные адреса.