Беспилотники США нанесли удары по позициям "Аль-Каиды" в Йемене

Очевидцы сообщают, что в результате авиаудара в провинции Абьян по одному из зданий, в котором находились боевики, были убиты шесть боевиков, передает Би-би-си.

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Ранее в воскресенье в результате авиаударов предположительно американских беспилотников были убиты восемь боевиков.

За последний год "Аль-Каида" усилила свои позиции в Йемене, пользуясь вооруженным конфликтом в стране, который продолжается с 2014 года.