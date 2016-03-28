Беспилотники США нанесли удары по позициям "Аль-Каиды" в Йемене
07:42, 28 марта 2016Мир
642
Американские беспилотные самолеты и авиация Саудовской Аравии нанесли удары по позициям боевиков подразделения террористической группировки "Аль-Каида" в Йемене.
REUTERS
Очевидцы сообщают, что в результате авиаудара в провинции Абьян по одному из зданий, в котором находились боевики, были убиты шесть боевиков, передает Би-би-си.
Читайте такжеСША нанесли авиаудар по тренировочному лагерю "Аль-Каиды" в Йемене
Ранее в воскресенье в результате авиаударов предположительно американских беспилотников были убиты восемь боевиков.
За последний год "Аль-Каида" усилила свои позиции в Йемене, пользуясь вооруженным конфликтом в стране, который продолжается с 2014 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter