На пост генсека ООН метит "союзница Путина" – британская пресса

По данным Guardian, в ходе слушаний, которые в прямом эфире транслируются на интернет-канале ООН, "кандидаты должны ответить на многочисленные вопросы о том, каким образом они намерены решать наиболее серьезные проблемы, стоящие перед миром" - такие, к примеру, как глобальное потепление или же предотвращение конфликтов между странами, пишет Русская служба Би-би-си.

Полномочия нынешнего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, напоминает издание, истекают в начале следующего года.

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На должность генсека, согласно сообщению, претендуют восемь человек: министр иностранных дел Черногории Игор Лукшич, глава ЮНЕСКО Ирина Бокова из Болгарии, бывший президент Словении Данило Тюрк, бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутьерреш и другие.

Кандидатуре Боковой издание Daily Mail посвящает отдельную статью, которая начинается словами: "Бывшая коммунистка при поддержке Владимира Путина стала фаворитом среди кандидатов на пост генсека ООН".

Как отмечает газета, Бокова училась в Москве "в МГИМО, который в советское время называли вербовочной площадкой КГБ", и свободно говорит по-русски.

По слухам, именно Ирину Бокову - ее Daily Mail называет "союзницей Путина" - предпочел бы видеть на посту главы ООН сам российский президент.

В распоряжение журналистов издания попали секретные документы, которые свидетельствуют о том, что Бокова якобы с нарушением кадровых процедур пыталась назначить собственным замом "человека из своего ближнего окружения" - "недостаточно квалифицированную чиновницу из Бразилии Ану Луизу Томпсон-Флореш".

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Как пишет Daily Mail, "британские дипломаты уже потребовали начать расследование в отношении 63-летней главы ЮНЕСКО в связи с предполагаемым мошенничеством".

Газета высказывает серьезные сомнения в том, что Бокова является достойной кандидатурой на пост генерального секретаря ООН, и что она сможет справиться со столь ответственной работой.