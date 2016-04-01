Порошенко призвал Пан Ги Муна назначить докладчика по расследованию фактов пыток украинцев в РФ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, встреча Порошенко и Пан Ги Муна состоялась в Вашингтоне.

Также собеседники уделили особое внимание вопросу защиты прав человека на временно оккупированных украинских территориях, а также всех незаконно удерживаемых в РФ украинцев, в том числе летчицы Надежды Савченко.

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"Савченко должна быть освобождена. Это часть Минских договоренностей", - заявил Пан Ги Мун, отметив, что Минские соглашения должны быть выполнены полностью.

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В этом контексте была подчеркнута необходимость активизации усилий международного сообщества с целью обеспечения немедленного и безусловного освобождения всех украинских политических заключенных и поиска пропавших без вести.