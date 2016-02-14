В Австрии задержали подельников парижских террористов: жили в приюте для мигрантов

В Австрии задержали двоих исламистов, которые планировали участвовать в совершении кровавых терактов в Париже 13 ноябре вместе с другими террористами. Об этом говорится в публикации Bild am Sonntag, которую цитирует DW.

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Задержанные исламисты сознались, что добирались в Грецию под видом беженцев одновременно с другими парижскими террористами. Но из-за поддельных паспортов их не пропустили сотрудники европейской погранслужбой Frontex. Потому продолжить путь на запад Европы им удалось только несколько недель спустя.

10 декабря, после того, как германское Федеральное ведомство по охране конституции сообщило австрийским властям, что двое предполагаемых джихадистов находятся в общежитии для беженцев в Зальцбурге, они были задержаны.

Зальцбургская прокуратура подтвердила изданию, что в предварительном по подозрению в членстве в террористической организации задержаны шесть человек.

В результате серии терактов в Париже 13 ноября 2015 года погибли 130 человек. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Напомним, в ночь на 14 ноября в Париже была совершена серия терактов: четыре раза была открыта стрельба по людям, в концертном зале Батаклан захватили заложников, у футбольного стадиона Стад де Франс в пригороде столицы прогремели три взрыва.Ответственность за теракты взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство". В результате атак погибли 130 человек, во всей Франции был введен режим чрезвычайного положения.