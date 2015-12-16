СМИ: Разведка знала об угрозе теракта в парижском концертном зале "Батаклан" еще с 2010 года
Французская разведка знала о возможности теракта в концертном зале "Батаклан" еще с 2010 года.
Об этом пишет Le Canard enchaîné со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает издание, намерения устроить атаку на концертный зал были выявлены во время расследования терактов в Каире в феврале 2009 года против учеников французского лицея.
Тогда следователи вышли на исламиста Фарука Аббеса, который планировал напасть на "Батаклан".
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В 2010 году Аббес был даже взят под стражу, однако за неимением доказательств дело против него закрыли через два года, а самого исламиста выпустили на свободу.
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Аббес знаком с исламистом Фабьеном Кленом, которого французские следователи идентифицировали как человека, зачитавшего заявление о причастности "Исламского государства" к терактам в Париже 13 ноября.
Как сообщал УНИАН, в результате терактов в Париже 13 ноября погибли 130 человек. Больше всего погибших было в концертном зале "Батаклан".