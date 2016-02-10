Во Франции одобрена реформа конституции, позволяющая правительству вводить чрезвычайное положение
Депутаты нижней палаты парламента Франции значительным большинством голосов одобрили пакет конституционных реформ, который, в частности, позволяет правительству вводить в стране чрезвычайное положение.
По действующей конституции, для объявления чрезвычайного положения требуется специальный декрет президента, передает Би-би-си. Кроме того, один из пунктов реформы предусматривает возможность лишения французского гражданства причастных к террористической деятельности.
Читайте такжеВо Франции одобрили лишение гражданства за терроризм
За принятие поправок проголосовали 317 депутатов, против - 199, еще 51 депутат воздержался.
До вступления в силу законопроекту предстоит пройти еще несколько трудных этапов обсуждения в парламенте.
Сначала его должен утвердить сенат, а затем одобрить большинство в две трети голосов на совместном заседании палат парламента. Процесс согласования может занять несколько недель или месяцев.
Тем не менее, как отмечают корреспонденты, итоги сегодняшнего голосования в Национальном собрании являются значительной победой французского правительства.
Ранее в среду французские депутаты незначительным большинством голосов поддержали предложение, предусматривающее возможность лишения гражданства лиц, причастных к террористической деятельности.
Конституционная реформа, вызвавшая немало возражений, была предложена после нападений джихадистов 13 ноября в Париже, в результате которых погибли 130 человек.
В знак несогласия с реформой в конце января в отставку ушла министр юстиции Кристиан Тобира.
Критики считают, что по новому закону под удар автоматически попадают родившиеся во Франции мусульмане с двойным гражданством, поскольку государства не имеют права лишать гражданства тех, кто является гражданином лишь одной страны.
Против нового закона выступают и ультраправые, которые считают его слишком мягким.
В конце января в Париже прошла крупная демонстрация против планов правительства продлить действие чрезвычайного положения в стране, а также лишать французского гражданства людей с двойным гражданством, осужденных за терроризм.
В демонстрации приняли участие тысячи человек, среди них правозащитники, политики левого толка и представители профсоюзов. Они требовали немедленной отмены действия чрезвычайного положения, которое было введено после ноябрьских терактов.