Во Франции одобрена реформа конституции, позволяющая правительству вводить чрезвычайное положение

По действующей конституции, для объявления чрезвычайного положения требуется специальный декрет президента, передает Би-би-си. Кроме того, один из пунктов реформы предусматривает возможность лишения французского гражданства причастных к террористической деятельности.

Читайте такжеВо Франции одобрили лишение гражданства за терроризм

За принятие поправок проголосовали 317 депутатов, против - 199, еще 51 депутат воздержался.

До вступления в силу законопроекту предстоит пройти еще несколько трудных этапов обсуждения в парламенте.

Сначала его должен утвердить сенат, а затем одобрить большинство в две трети голосов на совместном заседании палат парламента. Процесс согласования может занять несколько недель или месяцев.

Тем не менее, как отмечают корреспонденты, итоги сегодняшнего голосования в Национальном собрании являются значительной победой французского правительства.

Ранее в среду французские депутаты незначительным большинством голосов поддержали предложение, предусматривающее возможность лишения гражданства лиц, причастных к террористической деятельности.

Конституционная реформа, вызвавшая немало возражений, была предложена после нападений джихадистов 13 ноября в Париже, в результате которых погибли 130 человек.

В знак несогласия с реформой в конце января в отставку ушла министр юстиции Кристиан Тобира.

Критики считают, что по новому закону под удар автоматически попадают родившиеся во Франции мусульмане с двойным гражданством, поскольку государства не имеют права лишать гражданства тех, кто является гражданином лишь одной страны.

Против нового закона выступают и ультраправые, которые считают его слишком мягким.

В конце января в Париже прошла крупная демонстрация против планов правительства продлить действие чрезвычайного положения в стране, а также лишать французского гражданства людей с двойным гражданством, осужденных за терроризм.

В демонстрации приняли участие тысячи человек, среди них правозащитники, политики левого толка и представители профсоюзов. Они требовали немедленной отмены действия чрезвычайного положения, которое было введено после ноябрьских терактов.