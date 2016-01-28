Составлен рейтинг лучших стран для переезда после выхода на пенсию

Всего в список вошло 23 страны, передает Lenta.ru. Основным аргументом для присуждения первого места стала дешевизна жизни в королевстве. Составители списка сравнивали ежедневные расходы жителей - покупки в продовольственных магазинах, билеты в кино, средний чек в ресторанах, стоимость коммунальных услуг, абонемента в спортзал и другие. В то же время они уточнили, что речь идет о тех, кто получает пенсию в долларах.

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Так, в столице Камбоджи Пномпене аренда квартиры с двумя спальнями обойдется в $300 в месяц, обед из блюда со свининой и рисом или лапшой в среднем будет стоить $3-4 на человека в ресторане местной кухни и $6-8 в заведении европейской или американской кухни. Бутылка французского или австралийского вина обойдется в $10, а пиво - в 50 центов за бокал.

Если пенсионеры предпочтут покупать продукты в супермаркете, это обойдется им в $150 в месяц. Кроме того, услуги мобильной связи, включая 71 минуту международных звонков, будут стоить порядка $1,5 в месяц.

На втором месте рейтинга располагается Никарагуа, а на третьем - Колумбия.