Туристы определили десятку городов мира с лучшими гостиницами

Рейтинг составил портал trivago, специализирующийся на онлайн-поиске отелей и сравнении цен на них, передает Lenta.ru. Рейтинг составлен на основе более 140 млн отзывов на более чем 250 порталах для бронирования. В десятку также вошли Краков (Польша), Дубровник (Хорватия), Белград (Сербия), Будапешт (Венгрия). За ними идут Варшава (Польша), Порто и Лиссабон (Португалия), Вильнюс (Литва) и Бухарест (Румыния).

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В trivago отметили, что размер и популярность города не обязательно оказывались преимуществами отелей. Так, в небольших городах гостиницы обычно имеют более персонализированный подход к посетителям и получают, как правило, высокие оценки пользователей.

При этом составители рейтинга поясняют, что сильно отличается и количество оставленных отзывов. Так, о Лондоне, Париже, Риме и Барселоне было оставлено более миллиона отзывов. О Загребе, Бильбао и Софии - менее 100 тыс.