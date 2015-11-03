Минобороны Испании: использование Россией крылатых ракет в Сирии вызывает обеспокоенность

Такое мнение выразил министр обороны Испании Педро Моренес в интервью американским журналистам, опубликованном в последнем номере еженедельника Defence news, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о применении Россией крылатых ракет большой дальности "Калибр", запущенных с кораблей Каспийской флотилии ВМФ по целям в Сирии, он сказал: "Использование таких вооружений - это новый этап эскалации (конфликта) в Сирии. Это заставляет события развиваться по очень опасному сценарию. Я глубоко обеспокоен в связи с тем, что использование этих вооружений не координировалось с нашей коалицией. Это может создать нам сложные проблемы, подобные инцидентам или просчетам".

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Комментируя операцию Воздушно-космических сил России против группировки "Исламское государство" в Сирии, Моренес отметил, что готов приветствовать эти действия, если они действительно будут направлены на борьбу с террористами, а не с силами сирийской оппозиции, противостоящей президенту САР Башару Асаду. "Важно, чтобы Россия также придерживалась этого принципа, а не вела боевые действия против группировок, которые сами воюют против "Даиш", - сказал он, использовав арабское название ИГ. "Военная операция в Сирии против тех, кто не входит в "Исламское государство", абсолютно неприемлема и неуместна", - полагает глава минобороны Испании.