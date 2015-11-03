Кризис беженцев может сорвать бюджеты некоторых стран ЕС - председатель Еврогруппы
00:48, 03 ноября 2015Мир
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Европейская комиссия должна принимать во внимание последствия кризиса беженцев при оценке бюджетов некоторых стран-членов ЕС.
REUTERS
Об этом заявил глава Еврогруппы Йерун Дийсселблум, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.
"Для некоторых стран есть риск сорвать бюджет, выбиться из колеи, и в этих отдельных случаях ЕС должен принять это во внимание", - сказал Дийсселблум.
Президент Еврогруппы также призвал активнее привлекать членов ЕС, не входящих в еврозону, к процессу принятия решений.
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"Я думаю, мы должны провести открытую дискуссию относительно того, как мы можем успокоить Великобританию и другие страны без евро", - отметил Дийсселблум.
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