Эксперты назвали главные туристические направления 2016 года
Эксперты издательства Lonely Planet, специализирующегося на выпуске путеводителей, составили рейтинг главных туристических направлений 2016 года.
Список возглавила Ботсвана, передает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail. Специалисты опубликовали свои рекомендации путешественникам по выбору маршрутов в книге "Лучшее в путешествиях-2016" (Best In Travel 2016). По их мнению, Ботсвана - уникальное место с "необычным сочетанием пустыни и рек, которое привлекает огромное количество диких животных, это дикая и нетронутая страна".
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Второе и третье места заняли Япония и США соответственно. По мнению экспертов, города страны восходящего солнца - это "ода футуризму, а деревни здесь выглядят загадочно, сочетая в себе образы ландшафтов разных материков". США удостоились характеристики "рая для туристов, которые предпочитают путешествия на автомобилях".
В отдельный рейтинг были собраны города, которые путешественникам рекомендуется посетить в 2016 году. На первом месте оказался Котор в Черногории. Специалисты отметили красивые пейзажи прибрежного древнего города. Эксперты также отметили замок Бран, расположенный в горах Румынии. Именно здесь, по легендам, во время своих походов ночевал Влад Цепеш-Дракула. В список вошли столица Эквадора Кито, Дублин, Манчестер и Рим.
Напомним, в июне Lonely Planet опубликовало список самых интересных городов Европы 2015 года. Первое место в рейтинге занял исландский город Акюрейри. Второе место рейтинга досталось немецкому Лейцпигу, третьими составители назвали португальские Азорские острова. Единственным городом из стран бывшего СССР, который попал в рейтинг, стал Баку.