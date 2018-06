Эксперты назвали главные туристические направления 2016 года

Список возглавила Ботсвана, передает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail. Специалисты опубликовали свои рекомендации путешественникам по выбору маршрутов в книге "Лучшее в путешествиях-2016" (Best In Travel 2016). По их мнению, Ботсвана - уникальное место с "необычным сочетанием пустыни и рек, которое привлекает огромное количество диких животных, это дикая и нетронутая страна".

Второе и третье места заняли Япония и США соответственно. По мнению экспертов, города страны восходящего солнца - это "ода футуризму, а деревни здесь выглядят загадочно, сочетая в себе образы ландшафтов разных материков". США удостоились характеристики "рая для туристов, которые предпочитают путешествия на автомобилях".

В отдельный рейтинг были собраны города, которые путешественникам рекомендуется посетить в 2016 году. На первом месте оказался Котор в Черногории. Специалисты отметили красивые пейзажи прибрежного древнего города. Эксперты также отметили замок Бран, расположенный в горах Румынии. Именно здесь, по легендам, во время своих походов ночевал Влад Цепеш-Дракула. В список вошли столица Эквадора Кито, Дублин, Манчестер и Рим.

Напомним, в июне Lonely Planet опубликовало список самых интересных городов Европы 2015 года. Первое место в рейтинге занял исландский город Акюрейри. Второе место рейтинга досталось немецкому Лейцпигу, третьими составители назвали португальские Азорские острова. Единственным городом из стран бывшего СССР, который попал в рейтинг, стал Баку.