Туристы признали наличие бесплатного Wi-Fi главным критерием при выборе отеля

Самой важной услугой при выборе отеля путешественники назвали наличие бесплатного Wi-Fi. Об этом сообщается в пресс-релизе портала бронирования гостиниц Hotels.com, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Второй по значимости услугой при выборе места проживания туристы считают бесплатный завтрак. Самыми желанными пунктами меню стали кофе или чай, свежие фрукты, мясо и яйца, а также соки. Третье место в списке значимых услуг занимает наличие бесплатной парковки.

Среди других аспектов, на которые путешественники обращают внимание при выборе отеля, оказались доступность общественного транспорта, ресторанов и магазинов, наличие в номерах кофемашин и бутылок с бесплатной питьевой водой. Также туристы считают важной звукоизоляцию комнат и наличие сейфов.

Читайте такжеВ японском отеле появились "номера плача"

24 процента путешественников отметили, что мини-бары не стоят того внимания, которое им уделяют, а 17 процентов заявили, что никогда ими не пользовались. Семь процентов российских туристов считают наличие холодильников с напитками переоцененной услугой.

Кроме того, авторы исследования составили рейтинг вещей, которые постояльцы чаще всего воруют из номеров. Первое место в нем заняли канцелярские принадлежности, второе — тапочки, третье — ключи-карты.

В опросе приняли участие путешественники из 28 стран, включая Россию. Число респондентов не уточняется.