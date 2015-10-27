США отправят эсминец к китайским искусственным островам, Китай предостерегает от провокаций

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Эсминец "Лассен" отправится в акваторию между рифами Суби и Мишиф в архипелаге Спратли - группе мелких островов и атоллов, растянувшихся на полпути между континентальным Вьетнамом и Филиппинами.

Эти рифы были практически полностью погружены в воду до 2014 года, когда Китай начал масштабные работы по наращиванию береговой линии с помощью дноуглубительных судов.

Читайте такжеСША впервые осуществили учебный перехват баллистической ракеты над Европой

Агентство отмечает, что эсминец скорее всего прибудет в сопровождении патрульных самолетов Boeing P-8A Посейдон" и "Локхид P-3 Орион", которые регулярно занимаются отслеживанием перемещений военных в регионе.

Такие планы подтвердил представитель Государственного департамента США Джон Кирби, добавляет CNN.

Он заявил, что ни одна страна не должна спрашивать у другой разрешения на маневры в международных водах.

Читайте такжеСША не исключают, что РФ может перерезать подводные интернет-кабели в случае конфликта - СМИ

В свою очередь Китай призвал США воздержаться от действий провокационного характера после появления информации об отправке ракетного эсминца ВМС США к архипелагу Спратли, передает ТАСС.

"Мы призываем США воздержаться от высказываний или выполнения вещей провокационного характера и совершать ответственные поступки для поддержания мира и стабильности в регионе. Свобода навигации и полетов не должна использоваться в качестве предлога, чтобы играть мускулами и подрывать суверенитет и безопасность других стран", - говорится в заявлении посольства Китая в Вашингтоне.

Как сообщал УНИАН ранее, руководитель ВМС США Джон Ричардсон выразил убеждение, что в связи с активизацией России на море и из-за других угроз, НАТО следует пересмотреть военно-морскую стратегию. По его словам, Россия демонстрирует активность своих кораблей и готовность применить военное принуждение. Также, патрулирования российских подводных лодок возросло на 50% с 2013 по 2014 год, а российский флот пополнился новыми кораблями.