Опубликовано видео авиаудара российских военных самолетов по жилым кварталам в Сирии

Об этом сообщается на странице Radio Free Syria в Facebook

В частности, фельдшеры гражданской обороны ("белые каски") искали тех, кто выжил после предыдущей бомбардировки, когда бомба упала прямо на грузовик.

"Стратегия "двойного взрыва" — нанести авиаудар по гражданским районам, дождаться появления спасателей, и ударить по ним еще раз - любимая тактика сил, лояльных к режиму Асада", - говорится в сообщении оппозиционного ресурса.

Также отмечается, что в городе Сермин боевиков "Исламского государства" нет.

#Sermin, #Idlib province, 21-10-2015: While putin's warplanes are incapable of targeting Daesh, they're very capable of... Posted by Radio Free Syria on Wednesday, October 21, 2015

Как сообщал УНИАН ранее, по меньшей мере 13 человек были убиты во время авиаудара российских самолетов, которые поразили в том числе полевой госпиталь на северо-западе Сирии в провинции Идлиб.