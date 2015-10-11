Лукашенко: Беларусь сделала все, чего хотел Запад

Об этом 11 октября после голосования на президентских выборах заявил действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, передает Украинская правда.

"Все, что Запад захотел, все, что пожелал видеть в канун президентских выборов - признаюсь вам честно - мы сделали все", - заявил он.

Также Лукашенко отметил, что положительно относится к тому, что участие в президентской гонке принимает женщина, однако заявил, что общество в Беларуси "пока не готово" избрать женщину главой государства.

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Как сообщал УНИАН, Александр Лукашенко побеждает на президентских выборах в Беларуси, набрав 80,3% голосов избирателей. Такие данные сообщил Институт социологии Национальной академии наук Беларуси, который проводил опрос избирателей на выходе с участков.