Меркель застукали в супермаркете с вином, солениями и туалетной бумагой (фото)

СМИ застали канцлера Германии Ангелу Меркель за покупками в супермаркете Берлина.

Читайте также"Самый большой вызов со времен Второй мировой": Меркель о коронавирусе

По сообщению местных медиа, за покупками Меркель отправилась в супермаркет в Берлине, где изучала полки с овощами и деликатесами. В конце концов, судя по фото, она наполнила тележку товарами, среди которых было вино, мыло, соленья и туалетная бумага, пишет ТСН.

Рассчитывалась Меркель карточкой. В пандемию коронавирус именно такому виду расчета советуют отдавать предпочтение.

SPOTTED! Angela Merkel shopping in local supermarket in Berlin : wine and toilet paper .. no hoarding #coronavirushttps://t.co/kvvBmDHt4Z