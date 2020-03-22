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Меркель застукали в супермаркете с вином, солениями и туалетной бумагой (фото)

14:49, 22 марта 2020
Мир
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Ангелу Меркель сфотографировали в супермаркете / Фото: REUTERS

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По сообщению местных медиа, за покупками Меркель отправилась в супермаркет в Берлине, где изучала полки с овощами и деликатесами. В конце концов, судя по фото, она наполнила тележку товарами, среди которых было вино, мыло, соленья и туалетная бумага, пишет ТСН.

Рассчитывалась Меркель карточкой. В пандемию коронавирус именно такому виду расчета советуют отдавать предпочтение.

Как сообщал УНИАН, ранее Меркель предполагала, что при отсутствии вакцины новым разновидностью коронавирус COVID-19 могут заразиться до 60-70% жителей Германии.

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