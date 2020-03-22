Меркель застукали в супермаркете с вином, солениями и туалетной бумагой (фото)

Рассчитывалась Ангела Меркель карточкой, ведь сегодня именно такому виду расчета советуют отдавать предпочтение.

СМИ застали канцлера Германии Ангелу Меркель за покупками в супермаркете Берлина.

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По сообщению местных медиа, за покупками Меркель отправилась в супермаркет в Берлине, где изучала полки с овощами и деликатесами. В конце концов, судя по фото, она наполнила тележку товарами, среди которых было вино, мыло, соленья и туалетная бумага, пишет ТСН.

Рассчитывалась Меркель карточкой. В пандемию коронавирус именно такому виду расчета советуют отдавать предпочтение.

SPOTTED! Angela Merkel shopping in local supermarket in Berlin : wine and toilet paper .. no hoarding #coronavirushttps://t.co/kvvBmDHt4Z — katya adler (@BBCkatyaadler) March 21, 2020

Как сообщал УНИАН, ранее Меркель предполагала, что при отсутствии вакцины новым разновидностью коронавирус COVID-19 могут заразиться до 60-70% жителей Германии.