Меркель: в Германии до 70% населения могут заразиться коронавирусом

Меркель не уточнила, за какой период произойдет подобное распространение вируса.

При отсутствии вакцины новым типом коронавируса COVID-19 могут заразиться до 60–70% жителей Германии.

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Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель со ссылкой на исследование ученых. Сейчас в Германии вирусом заразились около 1,5 тыс. человек, умерли двое.

«Нужно понимать, что раз вирус уже тут и пока у населения против него нет иммунитета, нет прививок, нет терапии, то процент инфицированного населения будет высоким - эксперты говорят о 60–70%», - сказала Меркель, передает kommersant.

Меркель не уточнила, за какой период произойдет подобное распространение вируса. По ее словам, сейчас основная задача - выиграть время.

Ранее о том, что Европа на данный момент находится в начале эпидемии, говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. Вспышку вируса во Франции Макрон назвал «неизбежной».

По последним данным, в Европе наибольшее количество случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Италии (10 тыс.), Франции (1,8 тыс.), Испании (1,7 тыс.) и Германии (1,5 тыс.). В некоторых европейских странах отменяются массовые мероприятия и закрываются на карантин учебные заведения. По всему миру число зараженных достигло 119 тыс., умерло более 4 тыс.