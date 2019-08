США усилили санкции против КНДР

Внесение в санкционный список означает, что собственность этих лиц и компаний, находящаяся в США, будет заблокирована.

США усилили санкции в против КНДР, обвинив страну в продолжении незаконных поставок между суднами в обход ограничений Совета безопасности ООН.

Об этом в пятницу, 30 августа, сообщается на сайте минфина США.

Под санкции попали два физлица из Тайваня, три тайваньских судоходных компании Jui Cheng Shipping Company Limited, Jui Pang Shipping Co ltd, Jui Zong Ship management Co ltd, и одно судно Shang Yuan Bao «под панамским флагом».

Внесение в санкционный список означает, что собственность этих лиц и компаний, находящаяся в США или под контролем граждан страны, будет заблокирована. Кроме того, гражданам Соединенных Штатов запрещается заключать с ними любые сделки.

Как сообщал УНИАН, Трамп и Ким Чен Ын провели уже три встречи за последние 14 месяцев. Последнюю встречу 30 июня они прервали и не довели до конца. После этого оба договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, но этого еще не произошло.