ЕС продлил санкции против Северной Кореи

Санкции действуют в отношении 57 физических лиц и 9 компаний.

Совет ЕС продлил санкции против физических и юридических лиц Северной Кореи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение Совета ЕС.

"Совет пересмотрел свой автономный список лиц, которые подпадают под ограничительные меры в соответствии с режимом санкций против Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Она подтвердила, что в отношении включенных в перечень физических и юридических лиц действуют санкции, предусматривающие запрет на поездки и замораживание активов", - говорится в решении.

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Санкции введены в отношении лиц и компаний, причастных к разработке программ ядерного оружия, баллистических ракет или другого оружия массового уничтожения, а также за избежание санкции.

Санкции действуют в отношении 57 физических лиц и 9 компаний.

"Санкции ЕС против КНДР являются самыми жесткими за те, которые действуют в отношении любой страны. Они были приняты в ответ на деятельность КНДР по разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которая идет вразрез с многочисленными резолюциями СБ ООН. ЕС не только применяет санкции, введенные ООН, но и имеет свой автономный режим санкций в отношении КНДР, который дополняет и усиливает санкции, принятые ООН" - напомнили в Совете ЕС.