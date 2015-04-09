В Следственном комитете РФ возложили вину за катастрофу в Смоленске на пилотов

Об этом УНИАН заявил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

«На данный момент можно сказать, что причиной крушения самолета стала совокупность факторов. Это непринятие экипажем, при отсутствии погодных условий для посадки на аэродроме, своевременного решения об уходе на запасной аэродром, снижение до высоты значительно ниже установленной минимальной высоты ухода на второй круг (100 м) и отсутствие должной реакции при многократном срабатывании системы предупреждения приближения земли», - сказал Маркин.

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«Что касается недавних заявлений польской прокуратуры о предъявлении обвинений российским диспетчерам, хочу еще раз повторить: у российского следствия нет никаких оснований говорить даже о минимальной ответственности группы управления полетов за авиакатастрофу. Они действовали в полном соответствии с инструкциями и международными правилами гражданской авиации», - добавил Маркин.

Он подчеркнул, что в соответствии с требованиями Сборника аэронавигационной информации России (АИП РФ) командиры иностранных воздушных судов, выполняющих полеты в РФ, принимают самостоятельное решение о возможности взлета с аэродрома и посадки на аэродроме назначения с возложением на себя полной ответственности за принятое решение. Об этом, отметил Маркин, говорилось и на командно-диспетчерском пункте: «Можно вспомнить фразу из расшифровки переговоров группы руководства полетами «это решение международного номер один, он там сам». Диспетчер, со своей стороны, осуществляет информирование об условиях для приема, что и было выполнено в полной мере: диспетчер разрешил «пробный» заход, но со снижением только до высоты 100 м, с которой необходимо было выполнить уход на второй круг. Экипаж подтвердил принятое указание, однако в дальнейшем его не выполнил».

Как сказал Маркин, более того, информацию об отсутствии метеоусловий сообщил экипажу и пилот совершившего ранее посадку в Смоленске самолета Як-40, хотя к действиям этого пилота тоже есть «некоторые вопросы: прекрасно зная о несоответствии погодных условий минимумам аэродрома и фактически отсутствии необходимой для посадки видимости, он, тем не менее, дважды повторил «можете попробовать», что могло дополнительно подтолкнуть экипаж к мысли о возможности совершить посадку при отсутствии условий».

Как сообщал УНИАН, польский правительственный самолет Ту-154 с 96 высокопоставленными лицами на борту разбился при заходе на посадку на военный аэродром в российском Смоленске. Оттуда польская делегация планировала отправиться на мероприятия к 70-й годовщине Катынской трагедии. Среди погибших были президент Польши Лех Качиньский с супругой.

Польская и российская комиссии авиационных экспертов называли основной причиной катастрофы ошибку пилотов.

Сторонники крупнейшей оппозиционной партии Польши "Закон и справедливость" (PiS), соучредителем которой был Лех Качиньский, убеждены, что катастрофа стала следствием организованного покушения на жизнь польского президента, и заявляют, что польская и российская власти всячески скрывают это.