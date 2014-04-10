Каждый четвертый поляк верит, что Смоленская катастрофа была не случайной

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, отдельные меры к 4-й годовщине трагедии уже традиционно организовала официальная польская власть и крупнейшая оппозиционная партия "Закон и справедливость" (PiS), которая обвиняет правительство в нежелании выяснить истинные причины катастрофы.

Президент Польши Бронислав Коморовский принял участие в специальной Службе Божьей, которая состоялась в часовне президентской канцелярии, а глава правительства Дональд Туск принял участие в официальных мероприятиях на одном из варшавских кладбищ, где похоронена часть жертв и где стоит памятник погибшим.

PiS организовал ряд мероприятий перед канцелярией президента, среди которых будут демонстрация фильмов о катастрофе, о Леха Качиньского, выступление родного брата погибшего президента и лидера партии Ярослава Качиньского, а также марш Памяти, который пройдет по центральным улицам Варшавы.

Читайте такжеКачинский призвал поляков бороться за правду о Смоленской авиакатастрофеСогласно проведенному 8 апреля 2014 года опросу компании Millward Brown SA, в специально организованное покушение в Смоленске верит лишь 25% поляков против 61%, которые верят в официальную версию катастрофы, которая, по данным авиационных экспертов, произошла из-за ошибки пилотов.

При этом 37% опрошенных абсолютно убеждены в том, что никакого покушения на жизнь Леха Качиньского и большей части партийной элиты PiS, которые погибли 10 апреля 2010 года в российском Смоленске, не было.

Убеждены в том, что предыдущего президента умышленно убили 10% опрошенных.

В убийстве Леха Качиньского чаще всего верят сторонники PiS - почти половина всех опрошенных, которые сказали, что будут голосовать за эту партию также отметили, что не верят в официальную версию причин трагедии.

Как сообщал УНИАН, польский правительственный самолет Ту-154, на борту которого находились 96 человек, разбился при заходе на посадку в российском военном аэродроме в Смоленске, откуда польская делегация планировала отбыть на празднование 70 годовщины Катынской трагедии.

Польская правительственная комиссия назвала причиной трагедии то, что пилоты ошибочно оценивали высоту, на которой находится машина и слишком приблизились к земле: в результате Ту-154 задел крылом дерево, которое отломало его часть, что и стало непосредственной причиной падения самолета.

Создана PiS парламентская следственная комиссия убеждает, что на самом деле катастрофа произошла из-за двух взрывов, один из которых - уничтожил крыло самолета, а второй весь салон. Ярослав Качинский заявляет, что истинную причину катастрофы можно будет выяснить после смены власти в Польше.