Трамп пригрозил Ирану подавляющей американской военной мощью

Президент США заявил, что иранское руководство не понимает реальности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что любая атака Ирана на какой-либо американский объект будет встречена «подавляющей силой», а также напомнил, что его страна является самой мощной военной силой в мире.

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Соответствующее заявление он сделал в Twitter, комментируя новые заявления иранской стороны. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что санкции будут бесполезными. Он также заговорил об «умственной отсталости» Белого дома.

«Очень невежественное и оскорбительное заявление Ирана, изложенное сегодня, только показывает, что они там не понимают реальности. Любая атака Ирана на что-либо американское будет встречена с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях, подавление будет означать уничтожение. Джона Керри и Обамы больше нет!», – высказался он.

По словам американского лидера, иранский народ страдает без причины по вине своих лидеров, которые тратят все средства на террор.

Трамп указал, что иранское руководство не понимает слов «хороший» или «сострадание».

«К сожалению, вещь, которую они понимают – это сила и мощь, и США, безусловно, является самой мощной военной силой мира, в которую лишь за последние два года было инвестировано 1,5 триллиона долларов» – заключил он.

....Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июня 2019 г.

В субботу, 22 июня, Трамп заявил о новых «существенных санкциях» против Ирана. При этом он не уточнил, что это будут за санкции, отметив только, что они направлены против появления у Ирана ядерного оружия.

В то же время, вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс подчеркнул, что санкции вводятся из-за сбитого Ираном американского беспилотника.

Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что подписывает указ о введении «жестких санкций» в отношении Ирана.

Представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил что санкции США против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи означают, что дипломатический путь между Тегераном и Вашингтоном закрыт.