МИД Ирана: санкции Трампа закрывают путь дипломатии
Санкции США против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи означают, что дипломатический путь между Тегераном и Вашингтоном закрыт.
Об этом заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает «Интерфакс».
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"Бесплодные санкции против иранского лидера и главного дипломата страны означают постоянное закрытие пути дипломатии с правительством Соединенных Штатов", - написал Мусави в Twitter.
Он отметил, что "правительство Трампа находится в процессе разрушения всех установленных международных механизмов для поддержания глобального мира и безопасности".
В субботу, 22 июня, Трамп заявил о новых «существенных санкциях» против Ирана.
При этом он не уточнил, что это будут за санкции, отметив только, что они направлены против появления у Ирана ядерного оружия.
В то же время, вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс подчеркнул, что санкции вводятся из-за сбитого Ираном американского беспилотника.
Ранее сообщалось, что США объявили об ужесточении санкций против Ирана.