МИД Ирана: санкции Трампа закрывают путь дипломатии

Ранее Трамп заявил, что подписывает указ о введении "жестких санкций" из-за сбитого Ираном американского беспилотника.

Санкции США против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи означают, что дипломатический путь между Тегераном и Вашингтоном закрыт.

Об этом заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает «Интерфакс».

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"Бесплодные санкции против иранского лидера и главного дипломата страны означают постоянное закрытие пути дипломатии с правительством Соединенных Штатов", - написал Мусави в Twitter.

Он отметил, что "правительство Трампа находится в процессе разрушения всех установленных международных механизмов для поддержания глобального мира и безопасности".

В субботу, 22 июня, Трамп заявил о новых «существенных санкциях» против Ирана.

При этом он не уточнил, что это будут за санкции, отметив только, что они направлены против появления у Ирана ядерного оружия.

В то же время, вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс подчеркнул, что санкции вводятся из-за сбитого Ираном американского беспилотника.

Ранее сообщалось, что США объявили об ужесточении санкций против Ирана.