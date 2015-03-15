СМИ: Путин заболел гриппом

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на свои источники.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков эту информацию комментировать отказался.

Источники телеканала сообщили, что президент отсутствовал в Москве последние несколько дней. Путин якобы находился в своей официальной резиденции на озере Валдай в Новгородской области.

Читайте такжеТурчинову неизвестно, где Путин, но он надеется "на то, что и весь цивилизованный мир"Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о местонахождении президента РФ, сославшись на то, что такой практики нет. На просьбу прокомментировать информацию о том, что Путин был болен гриппом, Песков ответил: «Не комментируем, тема закрыта».

На понедельник, 16 марта, запланирована встреча Путина с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в Санкт-Петербурге