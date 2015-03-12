В сети активно обсуждают таинственное исчезновение Путина (фото)

В интернете активно обсуждают таинственное исчезновение президента РФ Владимира Путина. Пользователи публикуют фотожабы и остроумные твиты. Не исключают, что Путин умер.

Пользователи соцсетей упражняются в остроумии.

Оппозиционно настроенные граждане России скупили все баяны. Радио ТраурFM +( #ПутинУмер - ТраурFM +( (@TraurFM) March 12, 2015

Путин снова всех переиграл. Специально умер, чтобы огорчить Гаагский трибунал. Как по нотам. Укропы, скачите, вас опять сделали - РБ головного мозга (@belamova) March 12, 2015

- Рукопожатие крепкое у него? - Руку ломает. pic.twitter.com/LnwgeqWFkL - Bob Farber (@Bobchensk) March 12, 2015

-Рукопожатие крепкое у него? -Судьбы ломает. - Все Пескова (@Sandy_mustache) March 12, 2015

Говорят, в Кремле уже гримируют Безрукова. - Александр Тодорчук (@freekyiv) March 12, 2015

Отбой! Путин появился на публике pic.twitter.com/hmmYyFrFYp - Вольная рэдакцыя (@svabodka) March 12, 2015

Уверен, что с ним все хорошо. Подтяжку делал перед прямой линией. Синяки сойдут и будет как новенький в эфире. Моложе (ы всех. - Alexey Navalny (@navalny) March 12, 2015

Слухи распускают производители алкоголя и пиротехники. Им это выгодно. - Все Будет Хорошо (@VseBudeOk) March 12, 2015

Если Путин умер, то не пришло ли время и Кадырову за него жизнь отдать? pic.twitter.com/7TYqfalKoo - Mr. Vlad Solo (@mrvladsolo) March 11, 2015

50 оттенков ожидания "Лебединого озера"........ - Робин с Бандерштата (@Robin_Ternop_) March 11, 2015

5 марта сдох Сталин, с 5 марта перестал появятся на публике Путин. Традиция - Качаю лодку (@batkamahno) March 11, 2015

Ранее ряд блогеров и СМИ высказали предположение, что Путин умер. Например, в соцсетях активно обсуждают исчезновение президента России, который уже с 5 марта не появлялся на публике и по непонятной причине отменил официальный визит в Казахстан.

Как сообщал УНИАН, президент РФ уже больше недели не появляется на публичных мероприятиях.

Последний раз Путин появлялся перед журналистами 5 марта, когда встречался с премьер-министром Италии Маттео Ренци.

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Кроме того, отменена встреча в Астане 12-13 марта, где президенты Казахстана, Беларуси и РФ планировали обсудить ситуацию в Украине.

СМИ распространяют слухи о его болезни, а в соцсетях делают фотожабы и упражняются в остроумии.

Масла в огонь подлили сообщения от имени Дмитрия Медведева, учетную запись которого в Твиттере взломали и запостили сообщение о смерти Путина.