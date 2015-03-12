В сети активно обсуждают таинственное исчезновение Путина (фото)

12:10, 12 марта 2015
Мир
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В интернете продолжают дискутировать, куда исчез российский президент.

В интернете активно обсуждают таинственное исчезновение президента РФ Владимира Путина. Пользователи публикуют фотожабы и остроумные твиты. Не исключают, что Путин умер.

соцмережі
соцмережі

соцмережі
соцмережі
соцмережі
соцмережі

Пользователи соцсетей упражняются в остроумии.

публикацияЖуравля Юрий.

Ранее ряд блогеров и СМИ высказали предположение, что Путин умер. Например, в соцсетях активно обсуждают исчезновение президента России, который уже с 5 марта не появлялся на публике и по непонятной причине отменил официальный визит в Казахстан.

Как сообщал УНИАН, президент РФ уже больше недели не появляется на публичных мероприятиях.

Последний раз Путин появлялся перед журналистами 5 марта, когда встречался с премьер-министром Италии Маттео Ренци.

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Кроме того, отменена встреча в Астане 12-13 марта, где президенты Казахстана, Беларуси и РФ планировали обсудить ситуацию в Украине.

СМИ распространяют слухи о его болезни, а в соцсетях делают фотожабы и упражняются в остроумии.

Масла в огонь подлили сообщения от имени Дмитрия Медведева, учетную запись которого в Твиттере взломали и запостили сообщение о смерти Путина.

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