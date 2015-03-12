В сети активно обсуждают таинственное исчезновение Путина (фото)
В интернете продолжают дискутировать, куда исчез российский президент.
В интернете активно обсуждают таинственное исчезновение президента РФ Владимира Путина. Пользователи публикуют фотожабы и остроумные твиты. Не исключают, что Путин умер.
Пользователи соцсетей упражняются в остроумии.
Оппозиционно настроенные граждане России скупили все баяны. Радио ТраурFM +( #ПутинУмер
- ТраурFM +( (@TraurFM) March 12, 2015
#Putin взял отпуск и уехал добровольцем в #Donbass. #Putindead#ПутинУмер#РФ
- Vitalii Danilchenko (@vitdnk) March 12, 2015
Поговаривают, что #Путин переиграл всех в ящик. #ПутинУмер
- Rinat Minnekhanov (@RiverStarlight) March 12, 2015
Путин играет в прятки, и пока выигрывает. #ПутинВсехПереиграл#ПутинУмерpic.twitter.com/h4kD5XRftZ
- Alexander (@alexiotov) March 12, 2015
Путин снова всех переиграл. Специально умер, чтобы огорчить Гаагский трибунал. Как по нотам. Укропы, скачите, вас опять сделали
- РБ головного мозга (@belamova) March 12, 2015
- Рукопожатие крепкое у него? - Руку ломает. pic.twitter.com/LnwgeqWFkL
- Bob Farber (@Bobchensk) March 12, 2015
-Рукопожатие крепкое у него? -Судьбы ломает.
- Все Пескова (@Sandy_mustache) March 12, 2015
Говорят, в Кремле уже гримируют Безрукова.
- Александр Тодорчук (@freekyiv) March 12, 2015
Отбой! Путин появился на публике pic.twitter.com/hmmYyFrFYp
- Вольная рэдакцыя (@svabodka) March 12, 2015
“@sranysovok: pic.twitter.com/krU1nsWeke” Исчерпывающе.
- Вязаный Твитер (@twitted_knitter) March 12, 2015
Куда же все-таки пропал #Путин ? #ищемпрезидентаpic.twitter.com/2OA2ltsQlk
- Настоящее Время (@CurrentTimeTv) March 11, 2015
-а Вова выйдет? pic.twitter.com/eUjxyAPTIg
- Lexx Loki (@LexxLoki) March 12, 2015
Уверен, что с ним все хорошо. Подтяжку делал перед прямой линией. Синяки сойдут и будет как новенький в эфире. Моложе (ы всех.
- Alexey Navalny (@navalny) March 12, 2015
Моя старая карикатура о двух Володь в Мавзолее стала актуальной. #ПутинУмер@Ateralbapic.twitter.com/yUtQ6qtatJ
- Карикатурист (@nightseparator) March 11, 2015
Слухи распускают производители алкоголя и пиротехники. Им это выгодно.
- Все Будет Хорошо (@VseBudeOk) March 12, 2015
Если Путин умер, то не пришло ли время и Кадырову за него жизнь отдать? pic.twitter.com/7TYqfalKoo
- Mr. Vlad Solo (@mrvladsolo) March 11, 2015
КАРТИНА. #ПУТИН УМЕР - ОРАНЖИСТЫ У ТЕЛА ПОКОЙНОГО. pic.twitter.com/k1R62RJKFL
- Fenix (@Fenix_4865) March 12, 2015
50 оттенков ожидания "Лебединого озера"........
- Робин с Бандерштата (@Robin_Ternop_) March 11, 2015
5 марта сдох Сталин, с 5 марта перестал появятся на публике Путин. Традиция
- Качаю лодку (@batkamahno) March 11, 2015
Интересно у нас будет или все таки нет, на всех экранах России? #ЛебединоеОзеро#Россия#Путин#ПутинУмерpic.twitter.com/4JEQXvWEnP
- yxo36Yury Ponomarev (@yxo36yury) March 12, 2015
#ПутинУмерpic.twitter.com/CDGwlwr2PT
- Александр Козерчук (@kozerchuk) March 12, 2015
Ранее ряд блогеров и СМИ высказали предположение, что Путин умер. Например, в соцсетях активно обсуждают исчезновение президента России, который уже с 5 марта не появлялся на публике и по непонятной причине отменил официальный визит в Казахстан.
Как сообщал УНИАН, президент РФ уже больше недели не появляется на публичных мероприятиях.
Последний раз Путин появлялся перед журналистами 5 марта, когда встречался с премьер-министром Италии Маттео Ренци.
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Кроме того, отменена встреча в Астане 12-13 марта, где президенты Казахстана, Беларуси и РФ планировали обсудить ситуацию в Украине.
СМИ распространяют слухи о его болезни, а в соцсетях делают фотожабы и упражняются в остроумии.
Масла в огонь подлили сообщения от имени Дмитрия Медведева, учетную запись которого в Твиттере взломали и запостили сообщение о смерти Путина.