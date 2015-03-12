Путина продолжают скрывать от публики: отменено его участие в коллегии ФСБ РФ

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают РИА Новости. "Ну обычно присутствует, да. В этом году - нет, он не планировал" - заявил Дмитрий Песков.

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"У него встречи идут постоянно, но не все встречи публичные. Повестка дня сейчас очень напряженная - связана и с кризисными явлениями, и так далее. Сейчас идет постоянная коммуникация и с правительством, и с госкомпаниями, и с банковской средой. Естественно, на это уходит очень много времени. Поэтому это все, знаете… это все такие, отвлеченные рассуждения", - уточнил он.

Ранее Reuters со ссылкой на источник в правительственных кругах Казахстана сообщал, что Владимир Путин отменил запланированный на этой неделе визит в Астану из-за возможной болезни. "Визит отменен, похоже, что Путин заболел", - информирует источник.

Между тем, в соцсетях активно обсуждают то, что президент России уже некоторое время не появляется на публике, и допускают что с российским президентом случилось непоправимое. Слухи о том, что Путин умер еще больше активизировались после сообщения от имени Дмитрия Медведева в "Твиттере" о смерти Путина. После этого кремлевские чиновники поспешили заверить, что аккаунт Медведева взломали.