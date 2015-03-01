Немцов хотел опубликовать доклад о Донбассе "Путин и война" - двоюродный брат политика

Об этом заявил двоюродный брат Немцова социолог Игорь Эйдман в интервью gordonua.com.

"Немцов собирал доказательства военных преступлений российской армии на Донбассе, планировал опубликовать доклад под названием "Путин и война", где все было бы разложено по полочкам и названо своим именем. Президент РФ, который пытается всячески скрыть присутствие своей армии на востоке Украины, знал о планах Немцова, потому и убрал его именно сейчас, пока правда о войне не хлынула в массы", - заявил Эйдман.

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По мнению двоюродного брата политика, основной целью убийства было запугивание россиян, которые критически относились к политике Кремля и планировали выйти на антикризисный марш оппозиции 1 марта в Москве.

"Главной, абсолютно прагматичной целью убийства было запугать общество. Путин послал немногим адекватным россиянам четкий сигнал: мол, если я могу в центре Москвы, в паре шагов от Кремля демонстративно расстрелять известного на весь мир оппозиционера, то и с вами церемониться не буду. Это террор против собственных граждан, пытающихся выступить против диктаторского режима", – сказал Эйдман.

Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко рассказал о намереньях Немцова предоставить доказательства военной агресии РФ.