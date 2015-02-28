Порошенко рассказал о разговоре с Немцовым: Он хотел предоставить доказательства военной агресии РФ

Президент Украины Петр Порошенко назвал убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова большим другом Украины и великим патриотом России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал сегодня в Виннице.

“Сегодня ночью пришла ужасная весть - убит Борис Немцов - большой друг Украины и великой патриот России, этот человек, как мост, связывал Украину и Россию, выстраивал такие отношения, которые я хотел бы видеть”.

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Президент назвал Немцова символом россиян, которые искренне и с уважением относятся к Украине: “Он боролся и отдавал все возможное для защиты свободы в своей стране. 1 марта он должен был продемонстрировать, что есть другая Россия, которая любит Украину, уважает права и свободы людей”.

Президент также сообщил, что несколько недель назад у него был разговор с Немцовым.

“Он говорил, что должен сообщить убедительные доказательства участия российских Вооруженных Сил в Украине, и Борис не боялся этого. Они его убили”, - сказал президент и объявил минуту молчания по погибшему Борису Немцову.

Как сообщал УНИАН, известный российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь с 27 на 28 февраля.

В Немцова выстрелили несколько раз в спину из проезжающего автомобиля. От полученных ран он умер на месте.