Белорусский подросток устроил резню в школе под Минском, есть погибшие

По предварительным данным, нападавшему 15 лет, он ученик десятого класса.

В городе Столбцы Минской области Беларуси подросток с ножом напал на учительницу и детей школы №2. От полученных ран учительница и ребенок скончались.

Об этом со ссылкой на источники сообщает TUT.BY. Информацию подтвердили в правоохранительных органах.

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Отмечается, что нападение произошло около 8 утра. По словам очевидцев, ученик ворвался в класс с ножом и ударил им учительницу в шею. Женщина упала.

В милиции журналистам рассказали, что ученик школы нанес ножевые ранения учительнице и троим школьникам.

«Преподаватель и один из подростков от полученных повреждений скончались, еще двое несовершеннолетних оперативно были доставлены в больницу», — сообщил официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.

После нападения убийца скрылся, в шести районах Минской области был введен план «Сирена». В 10.14 в МВД сообщили, что подростка задержали.

«Утром 11 февраля в милицию поступило сообщение о том, что старшеклассник в ходе внезапно возникшего конфликта причинил ножевые ранения учителю и нескольким ученикам. От полученных ранений учитель и один ученик скончались. Кроме того, еще два школьника госпитализированы. УСК по Минской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц», — рассказали в пресс-службе Следкома Беларуси.

По предварительным данным, нападавшему 15 лет, он ученик 10-го класса. Перед нападением он удалил свою страницу в соцсетях.

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