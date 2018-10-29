Эксперты указали на нестыковки в официальной версии о массовом убийстве в Керчи (видео)

История керченской стрельбы с участием Рослякова обрастает новыми подробностями.

В официальной версии о самоубийстве керченского стрелка Владислава Рослякова нашли ряд нестыковок.

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Эксперты сомневаются в том, что подозреваемый в массовом убийстве совершил самоубийство, говорится в сюжете "Крым.Реалии". Также предполагают, что Росляков имел сообщников и действовал не сам.

Журналисты указывают на то, что ранения керченского стрелка не соответствуют калибру оружия, найденного в его руках. Кроме этого, на книжном шкафу, стоявшем позади тела Рослякова, почти нет следов крови.

"При таком выстреле оружие в любом случае должно было выпасть из его рук", - указал на нюанс глава украинской Ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

"Очень странное направление выстрела как для самоубийцы. А вот для человека, который подошел сбоку, вставил человеку в рот оружие и нажал на курок — оно будет комфортным. Это не самоубийство", - заверил военный эксперт Юрий Колесников.

Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего наложил на себя руки.

По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек, около 50 были госпитализированы.

Ранее в сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором Росляков рассчитывается за боеприпасы в магазине. Кроме того, в распоряжение СМИ поступило фото журнал из магазина, где 18-летний студент колледжа приобрел 150 патронов. На снимке видно, что он купил картечь 13 октября.