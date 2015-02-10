Боевики ИГ убили американскую заложницу - Обама

Об этом сообщает ТАСС.

"Соединенные Штаты найдут и заставят ответить террористов, которые захватили Кайлу и несут ответственность за ее смерть", - сказал Обама.

Он также отметил, что родители девушки получили в выходные сообщение от террористов из ИГ, которое "содержит дополнительную информацию, судя по которой Кайла уже мертва".

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Свои соболезнования родственникам погибшей также выразил глава Пентагона Чак Хейгел.