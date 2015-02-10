Боевики ИГ убили американскую заложницу - Обама
23:00, 10 февраля 2015Мир
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Президент США Барак Обама подтвердил гибель американской заложницы в Сирии и пообещал, что виновные в гибели американки Кайлы Мюллер, которая находилась в заложниках у боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии, будут найдены и понесут наказание
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС.
"Соединенные Штаты найдут и заставят ответить террористов, которые захватили Кайлу и несут ответственность за ее смерть", - сказал Обама.
Он также отметил, что родители девушки получили в выходные сообщение от террористов из ИГ, которое "содержит дополнительную информацию, судя по которой Кайла уже мертва".
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Свои соболезнования родственникам погибшей также выразил глава Пентагона Чак Хейгел.
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