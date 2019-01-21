Foreign Policy: России выгоднее вывести войска из Украины и остановить войну

Но она этого не сделает, если международное сообщество не будет реагировать на все новые проявления агрессии, как это произошло в Керченском проливе.

Пять лет назад Россия вторглась в Крым, устроила там так называемый «референдум» и оккупировала украинский полуостров. Запад, озадаченный атакой, очень медленно решился на ответ. В результате российский автократ Владимир Путин устроил новое вторжение на украинскую территорию. На этот раз на Донбассе.

Атака столкнулась с жестким сопротивлением, а Запад обложил Россию санкциями и начал работать над тем, чтобы добиться перемирия. Однако, война, которая уже унесла жизни около 10,3 тысяч украинцев, продолжается до сих пор. Теперь же мир стоит перед новым вызовом. Россия в одностороннем порядке взяла под контроль Керченский пролив. И Запад не сделал ничего.

Об этом на страницах Foreign Policy пишет член правления Института мира США и бывший советник президента по национальной безопасности Стивен Хедли. По его мнению, новое молчание мира в отношении российских преступлений может подтолкнуть Путина к наглой оккупации очередного куска Украины, вмешательства в украинские президентские выборы или даже к обоим этим авантюрам. Президент США Дональд Трамп был прав, когда говорил, что Путин оккупировал Крым, а Запад не сделал ничего. Но теперь, когда российский автократ может готовиться к более масштабным преступлениям, что сделает сам Трамп?

Читайте такжеAtlantic Council: Украине в 2019 году остается надеяться, что в войне с Россией ничего не изменится

Автор напоминает о том, как 25 ноября корабли российской береговой охраны обстреляли и захватили три судна ВМС Украины в международных водах Черного моря. Украинские моряки до сих пор в российской тюрьме. По мнению Хедли, открыв огонь по украинских судах в международных водах, обращаясь с украинскими моряками как с гражданскими, а не служащими армии чужой страны, и оправдывая эти свои действия аннексией Крыма и территориальных вод вокруг него, Москва нарушила международный закон, правила ведения вооруженных конфликтов, а также двустороннее соглашение с Украиной о совместном пользовании Керченским проливом и Азовским морем от 2003 года.

Украина не откажется просто так от своих прав использовать Керченский пролив и территориальные воды вокруг Крыма, которые ей принадлежат по праву. Россия, вероятно, ответит на это агрессивно, повышая риск углубления конфликта. Но есть и другие факторы, которые ухудшают кризис. Президентские выборы в Украине пройдут 31 марта. И Путин надеется, что президент Петр Порошенко будет ослаблен или побежден. Россия также раздражена созданием автокефальной Православной церкви Украины. Крым остро зависит от поставок пресной воды с материковой части Украины. И это может тоже подпитать опасное искушение России.

Тактика Путина опирается на очень знакомую закономерность: определить возможность продвижения того, что он считает российскими интересами, провести ограниченную военную операцию, чтобы воспользоваться этой возможностью, а потом посмотреть, каким будет международный ответ. Если реакции не будет, можно поднять ставки и расширить операцию. И вот через два месяца после атаки России против украинских кораблей мир почти не продемонстрировал никакой реакции.

Читайте такжеBloomberg: Война против Украины помешает России получить инвестиции, которые ей нужны в 2019 году

А значит Россия может поверить в то, что ее новые атаки против Украины на ее территории или в акватории не будут иметь никакого сопротивления. К такому же выводу она дошла перед атакой против Грузии в 2008 году или после аннексии Крыма в 2014-ом. Но четкие шаги сейчас могут сдержать дальнейшую российскую агрессию.

Такие меры должны охватывать широкий спектр дипломатических, экономических и превентивно военных мероприятий. В дипломатическом поле лидеры Европы и Америки должны усилить свое осуждение предыдущих проявлений агрессии России против Украины и предостеречь от новых подобных поступков. В экономической сфере Евросоюз и США должны ввести новые санкции за односторонние посягательства Кремля на Керченский пролив и Азовское море. США также должны убедить Германию отказаться от «Северного потока-2» хотя бы на период, пока Россия не откажется от войны против соседней страны. А лучше и вообще закрыть строительство этого газопровода навсегда.

В военном поле наиболее влиятельные страны в Европе и США должны увеличить свое присутствие в Черном море. Их корабли должны регулярно заходить в Одессу и другие украинские порты. Международные наблюдатели должны находиться на борту всех украинских кораблей, которые проходят через Керченский пролив. Также стоит отправить гражданских международных наблюдателей на территории Украины, которые граничат с Крымом, в частности, в Николаев, Мелитополь и Бердянск. США и ЕС должны усилить и увеличить свою военную помощь Вооруженным силам Украины с фокусом на ВМС, береговую оборону и воздушную оборону. А США вместе с союзниками должны начать работать с Турцией, чтобы укрепить свободу передвижения судов в Черном море.

Читайте такжеThe Guardian: Россия ведет войну против Украины из-за слабости и отсталости

По мнению автора, Россия загнала себя в глубокую дыру, когда развязала войну на Донбассе. Военная ситуация зашла в тупик, а санкции давят на российскую экономику. Москва может решить, что атака против Украины в другой точке как-то изменит эту ситуацию. Но на самом деле санкции еще больше усилятся, а дыра, в которой находится Россия, еще больше углубится. Для Кремля было бы гораздо лучше выйти из войны через ряд переговоров и политических решений, которые бы уважали российские интересы и восстановили украинский суверенитет. Но таких переговоров не будет до выборов президента Украины. По мнению автора, идея, согласно которой на Донбасс были бы отправлены миротворческие силы ООН, Россия вывела бы свои войска, а Киев предоставил специальный статус для русскоязычных жителей оккупированных сейчас территорий, могла бы решить ситуацию. Международные санкции против России за войну на Донбассе были бы сняты.

Правда Крым все равно был бы под оккупацией. Но завершение войны на Востоке Украины стало бы первым шагом к более управляемым отношениям между США, Европой и Россией. Это означало бы сотрудничать с Москвой, где это возможно, и отстаивать принципы там, где взгляды с Кремлем разбегаются. При этом обе стороны должны были бы работать над поиском решений, чтобы не привести к конфронтации или конфликту. Такой формат пошел бы на пользу всем включительно с Россией.